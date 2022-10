Nordeste aguarda Lula com esperança no regresso da dignidade

Lula da Silva foi recebido hoje em festa no seu 'regresso a casa' ao estado de Pernambuco, com uma população esperançosa na sua vitória e no regresso à dignidade.

"Ele deu dignidade às pessoas, ele matou a fome de quem tinha, olha para todas as categorias e fez com que o nordeste fosse visto e pudesse ter investimento", conta à Lusa Ivete Ramos, de 47 anos.

Fala com orgulho de uma das suas filhas ter estudado direito e do seu filhos estar a estudar para ser médico, graças aos planos de bolsas que o ex-presidente brasileiro criou.

Para além disso, explica a pernambucana na rua capital do estado onde Lula tinha terminado de dar uma conferência de imprensa, "ele deu dignidade às mulheres, ele deu dignidade aos jovens, aos negros, a todas as classes".

Em contrapartida, Celso, pernambucano de 53 anos, recorda que o opoente de Lula, Jair Bolsonaro, "tenta ser simpático com o nordestino quando na realidade não é".

Celso recorda a declaração polémica de Jair Bolsonaro, na qual salientou que o seu adversário político era o candidato mais votado em "nove dos 10 estados com a maior taxa de analfabetismo", todos no nordeste do país.

"Foi sempre contra o nordestino (...) ele não tem empatia, ele não tem sentimento, é uma pessoa fria", declara.

De poucas palavras, Márcio dos Santos atira: "Lula foi o melhor Presidente do Brasil" e a partir de janeiro de 2023 será o novo Presidente do Brasil.

Se o Brasil fosse apenas o Nordeste a probabilidade jogava bem a seu favor: a região, tradicionalmente aliada ao Partido dos Trabalhadores (PT), deu a Lula da Silva uma vantagem de mais de 9,7 milhões de votos em relação a Bolsonaro.

Lula garantiu 66,7% dos votos contra 27% de Jair Bolsonaro, em todo o Nordeste.

Mais tranquilo, Bruno, professor universitário de 33 anos, considera à Lusa O Governo brasileiro tem vindo a destruir o Estado e por isso, enxerga "estas manifestações no nordeste com bons olhos"

"Um ato de resistência frente ao que passamos nos últimos anos", como as cerca de 700.000 mortes na pandemia e um crescendo armamento da população, detalha.

"Este ato expressa o descontentamento de grande parte da população brasileira. E isso expressa-se muito naquilo que é a figura do Lula, que capitaliza todo esse sentimento de indignação", diz, referindo às milhares de pessoas que hoje invadiram as ruas do Recife para caminhar ao lado de Lula.

Uma multidão de vermelho e branco (cor da paz que a campanha de Lula chamou para si), crianças, adultos e graúdos de todas as cores, encheram as principais avenidas da cidade ribeirinha com muita música, dança, alegria, fogo de artifício, mas, acima de tudo, de esperança.

No percurso de mais de duas horas, que, segundo dados da organização à Lusa, participaram cerca de 200.000 pessoas iam passando vários trios elétricos, uma espécie de carrinha aberta, onde as letras das músicas eram trocadas em favor do candidato mais bem colocado, segundo as sondagens, à vitória no dia 30 de outubro.

No final da intitulada "Caminhada pela Esperança", Lula subiu ao palanque para deixar farpas ao seu concorrente, Jair Bolsonaro, que esteve nesta mesma cidade na quinta-feira, mas que não conseguiu chamar o carnaval.

"Esteve aqui a fazer atividade e não apareceu ninguém", disse Lula, para regalo dos milhares de apoiantes ainda com energia depois da longa caminhada.

Na quarta-feira, depois de visitar um complexo de favelas no Rio de Janeiro, Lula da Silva começou a sua campanha pelo nordeste: foi para Salvador, a capital do estado nordestino da Bahia, que está também em disputa por um novo governador, onde foi recebido por um mar de gente para uma caminhada entre as principais ruas desta cidade.

Na quinta-feira, participou em mais uma ação de campanha em Aracaju, estado de Sergipe, seguindo depois para Maceió.

Hoje está no Recife, no estado de Pernambuco onde nasceu.

No Recife esteve na quinta-feira o seu oponente, Jair Bolsonaro, que procurou convencer "aqueles que votaram no partido das trevas a mudar o seu voto".

Bolsonaro, antes de seguir para São Paulo, encontrou-se ainda com líderes religiosos da cidade.

Deverá ainda regressar no fim de semana ao nordeste para ações de campanha nos estados do Ceará e Piauí.

Luiz Inácio Lula da Silva venceu a primeira volta das eleições com 48,4% dos votos e Jair Bolsonaro recebeu 43,2%, pelo que os dois candidatos terão de se enfrentar numa segunda volta marcada para 30 de outubro.