Carnaval chega mais cedo a Pernambuco com Lula como estrela principal

O carnaval chegou mais cedo à capital do estado de Pernambuco, Recife, que acolheu o 'filho da terra' Lula da Silva como uma autêntica estrela, com a população a prometer carregá-lo até à vitória dentro de duas semanas.

Uma multidão de vermelho e branco (cor da paz que a campanha de Lula chamou para si), crianças, adultos e graúdos de todas as cores, encheram as principais avenidas da cidade ribeirinha com muita música, dança, alegria, fogo de artifício, mas, acima de tudo, de esperança.

"Só Lula para imitar o carnaval!, conta à Lusa Mariane, de 25 anos, num equilíbrio entre a dança ao som de "está na hora do Jair, já ir embora" e ao mesmo tempo para não se deixar levar pela multidão que se apinhava perto do carro de Lula da Silva e de Janja, a sua mulher.

"Esta energia só tem no Carnaval. Lula é alegria e esperança para todo o Nordeste", diz à Lusa Doriel Matos, um pernambucano de 45 ano, enquanto comprava garrafas de água e algumas cervejas para o grupo de amigos.

Todos tiram o dia de folga para se juntarem à festa, que, desta vez, não tinha os trios elétricos das famosas cantoras nordestinas Ivete Sangalo e Daniela Mercury, mas tinha Lula, num regresso a casa da 'estrela pop'.

O vendedor Derley, contente com o negócio do dia, vai gritando: "Toma uma pelo Lula!".

No percurso de mais de duas horas, que, segundo dados da organização à Lusa, participaram cerca de 200.000 pessoas iam passando vários trios elétricos, uma espécie de carrinha aberta, onde as letras das músicas eram trocadas em favor do candidato mais bem colocado, segundo as sondagens, à vitória no dia 30 de outubro.

No final da intitulada "Caminhada pela Esperança", Lula subiu ao palanque para deixar farpas ao seu concorrente, Jair Bolsonaro, que esteve nesta mesma cidade na quinta-feira, mas que não conseguiu chamar o carnaval.

"Esteve aqui a fazer atividade e não apareceu ninguém", disse Lula, para regalo dos milhares de apoiantes ainda com energia depois da longa caminhada.

Em mais uma provocação, Lula pediu aos seus apoiantes para levantarem as mãos para uma fotografia endereçada ao Palácio da Alvorada, a casa do Presidente brasileiro.

"Levantem as mãos para a gente mandar uma foto para o Bolsonaro, Para ele saber como é que se junta gente", diz.

Mais sério, o candidato, que ficou a um ponto percentual e meio de garantir a vitória logo na primeira volta, pediu aos seus apoiantes que convencessem as pessoas a irem votar.

"É outra eleição o segundo turno. É importante convencer as pessoas a votarem", explica.

Em relação aos apoios económicos que Jair Bolsonaro tem dado aos mais carenciados, com o programa Auxílios Brasil (Cerca de 120 euros por mês), Lula remata: "Se vier um dinheirinho na conta de vocês, peguem!".

"Mas na hora de votar a gente tem de dar um abanão para ele", sublinha.

A região do Nordeste do país, tradicionalmente aliada ao Partido dos Trabalhadores (PT), deu a Lula da Silva uma vantagem de mais de 9,7 milhões de votos em relação a Bolsonaro.

Lula garantiu 66,7% dos votos contra 27% de Jair Bolsonaro, em todo o Nordeste.

Gerar emprego, acabar com a fome e investir na educação são as prioridades de Lula para o nordeste do país, a região que agrega a população mais pobre do país.

"Tenho orgulho de ser nordestino, mesmo que em pequeno tenha sofrido preconceito", frisou Lula, na conferência de imprensa antes da caminhada.

Na quarta-feira, depois de visitar um complexo de favelas no Rio de Janeiro, Lula da Silva começou a sua campanha pelo nordeste: foi para Salvador, a capital do estado nordestino da Bahia, que está também em disputa por um novo governador, onde foi recebido por um mar de gente para uma caminhada entre as principais ruas desta cidade.

Na quinta-feira, participou em mais uma ação de campanha em Aracaju, estado de Sergipe, seguindo depois para Maceió.

Hoje está no Recife, no estado de Pernambuco onde nasceu.

No Recife esteve na quinta-feira o seu oponente, Jair Bolsonaro, que procurou convencer "aqueles que votaram no partido das trevas a mudar o seu voto".

Bolsonaro, antes de seguir para São Paulo, encontrou-se ainda com líderes religiosos da cidade.

Deverá ainda regressar no fim de semana ao nordeste para ações de campanha nos estados do Ceará e Piauí.

Luiz Inácio Lula da Silva venceu a primeira volta das eleições com 48,4% dos votos e Jair Bolsonaro recebeu 43,2%, pelo que os dois candidatos terão de se enfrentar numa segunda volta marcada para 30 de outubro.