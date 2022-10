Regresso de Vítor Costa é a única novidade no lote dos convocados de João Henriques

O regresso de Vítor Costa é a única novidade no lote dos eleitos de João Henriques para o jogo do Marítimo, amanhã, em Mafra, que marca a estreia dos verde-rubros na presente edição da Taça de Portugal. O defesa brasileiro cumpriu castigo no Bessa, na última jornada da I Liga e regressa aos convocados, dos quais saiu o extremo moçambicano Geny Catamo, que voltou a sofrer lesão muscular numa coxa. Refira-se ainda que o treinador maritimista ainda não pode contar com Zainadine, Pablo Moreno, Moisés Mosquera e Pedro Teixeira, todos a recuperaram de lesões.

O Marítimo realizou, na manhã desta sexta-feira, na Ribeira Brava, o último treino antes do embate com a equipa da II Liga, e os 21 jogadores chamados por João Henriques viajam ao princípio desta noite para Lisboa. O jogo com o Clube Desportivo de Mafra, inserido na terceira eliminatória da Taça de Portugal, disputa-se a manhã, pelas 15 horas, no Estádio Municipal de Mafra

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Matous Trmal, Bruno Pereira e Vítor Eudes

Defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Leo Andrade, Gonçalo Cardoso, Vítor Costa e Fábio China

Médios: Rafael Brito, Joel Sonora, Diogo Mendes, João Afonso, Stefano Beltrame, Miguel Sousa, Edgar Costa e Bruno Xadas

Avançados: Percy Liza, Chucho Ramíres, André Vidigal e Joel Tagueu