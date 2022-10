Homenagem a Amândio de Sousa

No ano de 1953, o designer português Eduardo Anahory, autor do singular projecto do Hotel do Porto Santo, em carta endereçada ao Correio da Manhã do Rio de Janeiro, confessava: “Entalado entre a arquitectura e a pintura, não aceitando a palavra decoração por me lembrar algo de postiço e acessório, vivo numa angústia que só a indecisão consegue criar: tentado profundamente tanto por uma quanto por outra, chego às vezes ao ponto de não saber onde começa a arquitectura e acaba a pintura”. Eis uma angústia que, desde o pós-guerra, afectou inúmeros arquitectos portugueses fazendo correr muita tinta. Ficou conhecida como o problema da “integração das artes” – o “sempiterno problema da integração das artes”, como nos anos 60 o intitulava, na revista Arquitectura, o pintor Nikias Skapinakis.

Nos nossos dias a questão parece estar mais pacificada. Estou em crer que nenhum arquitecto – tirando talvez os mais falhos de juízo – se atreveria a declarar capaz “de transformar em drama a pedra inerte” como o fez Le Corbusier, o heróico corifeu do Movimento Moderno em 1923. Há arquitectos que trabalham com artistas, como o fazem por exemplo os suíços Herzog & de Meuron, num regime que pode ir da “simples consulta ao envolvimento activo ou mesmo co-autoria do projecto”; há arquitectos mais conservadores que trabalham com – ou são também – decoradores; e, finalmente, há ainda os que pedem directamente ajuda ao pinterest, ao instagram e, por vezes até aos próprios pais. Cada um vai fazendo o que pode como pode e a mais não é obrigado.

Vem tudo isto a propósito da cerimónia de outorga do estatuto de Membro Honorário da Ordem dos Arquitectos ao notável escultor madeirense Amândio de Sousa que decorrerá dia 27 de Outubro, na sede da Ordem, em Lisboa. Trata-se da merecida homenagem, prestada por todos os arquitectos a um artista madeirense que, na segunda metade do século XX, soube colaborar com alguns dos seus melhores: Chorão Ramalho (sacrário da igreja do Imaculado Coração de Maria e baixo relevo do edifício da Segurança Social); Marcelo Costa (Igreja do Carmo e carpintaria e mobiliário para a casa do Dr. Simeão Sousa e Freitas); Luiz da Conceição Teixeira (Clínica de Santa Catarina); Rui Goes Ferreira (com quem viria a abrir a Galeria de Artes Decorativas Tempo); Adolfo Brazão Vieira (painéis de azulejo da Escola Básica de S. Martinho).

Amândio Sousa, sem nunca abdicar do rigor que investia na sua arte, tinha o claro entendimento de como a escultura – por ser, também ela, uma arte da luz e da sombra – podia acrescentar significado a uma obra de arquitectura. Por isso, creio, de entre os arquitectos que tiveram o privilégio de o conhecer, os melhores com ele colaboraram. Honra lhe seja feita.