Com ambição de vencer a Taça de Portugal

Na abordagem ao jogo do Marítimo com o Mafra, neste sábado, João Henriques fala na Taça de Portugal como “uma prova especial”, pois trata-se da “prova Rainha em Portugal e que qualquer equipa pode vencer”, pelo que “a ambição de todas as equipas que vão participar nesta competição, é ter o sonho de chegar à Final no Jamor e, eventualmente, vencer um jogo que ficará na história do clube e de todos os intervenientes”.

Contudo, o treinador do Marítimo recorda que este Mafra, na época passada, atingiu a meia-final da Taça de Portugal. “E chegou lá depois de afastar duas equipas da I Liga, o Moreirense e o Portimonense [na casa destes] e sendo eliminado na meia-final pelo Tondela, também da I Liga, para além de ter afastado ainda a B SAD da Taça da Liga”, refere em jeito de aviso.

“Por tudo isto, estamos conscientes do que vamos encontrar. Ou seja, um jogo difícil, contra uma equipa bem organizada, com bons intervenientes, num campeonato muito equilibrado e muito competitivo, mas já estamos habituados a apanhar as favas todas no inicio, pois só três equipas da I Liga vão defrontar formações da segunda. Mas, como já disse, a nossa ambição é chegar à final e vencer a Taça. É com esta ambição que vamos olhar para este jogo, da mesma forma que olhamos para os anteriores e para os que vêm a seguir”.

Confrontado com uma eventual rotatividade na equipa, o treinador verde-rubro assegura que vai jogar, em Mafra, a melhor equipa. “Não vamos abdicar de nada, pois temos a ambição de vencer a prova. E, perante, se calhar, a melhor equipa da II Liga que, nesta eliminatória, vão defrontar equipas da I Liga, não podemos facilitar, nem em termos mentais ou nem em termos tácticos. Vamos apresentar a equipa que nós consideramos ser a melhor nesta fase, ponderando os jogadores que vêm de lesões”, advoga.

O treinador do Marítimo, contudo, continua a debater-se com algumas ausências por lesão, casos de Zainadine, Pablo Moreno, Moisés Mosquera, Geny Catamo e Pedro Teixeira, todos de fora deste jogo da Taça de Portugal.

Os verde-rubros defrontam, este sábado, o Mafra, em jogo agendado para as 15 horas para o Estádio Municipal de Mafra, inserido na terceira eliminatória da Taça de Portugal.