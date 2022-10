Universidade Sénior de Machico realiza sessão de abertura do ano lectivo 2022/2023 segunda-feira

A Universidade Sénior de Machico realiza no próximo dia 10 de outubro de 2022, às 17h00, a sessão de abertura do ano letivo 2022/2023, na Sala de Atividades Culturais da Junta de Freguesia de Machico.

A sessão de abertura contará com oradores de excelência, nomeadamente Alice Mendonça, docente da Universidade da Madeira; Ricardina Ferraz, docente de Língua e Literatura; e Francisco Caldeira, professor na Secretaria Regional de Educação da Madeira. Contará ainda com a presença de entidades locais e com os alunos e formadores da Universidade Sénior.

A Universidade Sénior apresenta um leque de atividades nas mais variadas áreas, nomeadamente pintura em tecido, ponto cruz, pontos, croché, bordado madeira, tricot, tela, bicicleta, português, música (Tunisénior), teatro, dança sénior e mobilidade para seniores.

Refira-se que a Universidade Sénior de Machico (USM), fundada a 27 de novembro de 2008 e membro da RUTIS (Rede de Universidades da Terceira Idade) desde 13 de novembro de 2009, é um projeto da Junta de Freguesia de Machico que procura responder às reais necessidades dos seniores machiquenses, oferecendo diversas atividades com o intuito de proporcionar um envelhecimento ativo e saudável. Nesse sentido, a USM tem como principal objetivo organizar e criar, regularmente, atividades culturais, recreativas e de convívio, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos seniores. Este projeto, sem fins lucrativos, conta com professores, formadores e animadores, em regime de voluntariado, para a execução das atividades.