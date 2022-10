Desperdício alimentar atinge "níveis alarmantes"

Para evitar o desperdício alimentar que "atinge níveis alarmantes, o nutricionista Bruno Sousa esteve na Escola da Nazaré, em São Martinho, a sensibilizar os alunos para a importância de consumirmos "os alimentos que a terra nos dá, que a natureza nos dá", de preferência, aqueles que são produzidos "próximo de nós". Se assim for, além de contribuirmos para a nossa Saúde, também damos importante contributo para o Ambiente.

"Se fizermos melhores escolhas alimentares" não só "beneficiamos a nossa saúde, ter uma melhor nutrição e contribuir para melhor ambiente".

Os secretários regionais de Saúde e de Agricultura, acompanhados pelo presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, participam numa sessão de nutrição sazonal e local na Escola da Nazaré. A sessão insere-se no programa organizado pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, através do Centro de Saúde Dr. Rui Adriano (Nazaré), em parceria com a Junta de Freguesia de São Martinho, para assinalar a Semana da Alimentação, que decorre entre os dias 11 e 18 de Outubro.