Furacão Júlia atinge costa caribenha da Nicarágua

O furacão Júlia, de categoria 1 e com ventos até 140 km/h, atingiu a costa caribenha da Nicarágua, perto da Lagoa das Pérolas, informou hoje o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

"Dados de satélite e radar da Nicarágua indicam que o centro do furacão Júlia atingiu a costa perto de Lagoa das Pérolas, na Nicarágua, às 07:15 GMT [08:15 em Lisboa], com ventos de 140 km/h", adianta o centro.

As bandas frontais do furacão Júlia começaram a fazer-se sentir no continente da Nicarágua às 19:00 locais (02:00 em Lisboa), de acordo com o Instituto de Estudos Territoriais da Nicarágua.

Horas antes, milhares de habitantes foram retirados para abrigos temporários, principalmente os que vivem em locais e ilhas de alto risco no mar das Caraíbas, bem como no litoral.

As previsões apontam que o furacão atravesse a Nicarágua e depois chegue às costas do Pacífico das Honduras, El Salvador e Guatemala ao longo de segunda-feira.