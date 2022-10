Serviço de Pediatria realiza formação sobre "Alergia Alimentar e Anafilaxia na Escola"

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM), através do seu Serviço de Pediatria, realizou na terça-feira, 4 de Outubro, uma sessão formativa online com o tema "Alergia Alimentar e Anafilaxia na Escola".

"A sessão teórico-prática foi dirigida pelo médico responsável pela consulta de Imunoalergologia Pediátrica, António Jorge Cabral (na foto) e realizada por médicos e enfermeiros do Serviço de Pediatria do SESARAM", salienta uma nota de imprensa a dar conta da iniciativa.

"Alertas à população para a temática das alergias alimentares, reconhecimento dos sinais e sintomas de anafilaxia e aptidão na administração da adrenalina em dispositivo auto injectável, foram alguns dos tópicos abordados na sessão formativa", resume.

"As apresentações previamente realizadas nas escolas, a pedido dos pais, com crianças com alergia alimentar ou história de anafilaxia, foram suspensas durante a pandemia da covid-19, tendo sido retomadas, agora no formato online, permitem aos profissionais de saúde, continuar a instruir os professores, pais e funcionários, a prevenir e tratar, possíveis reações graves relacionadas com a alimentação", conta.

Sobre a Anafilaxia

"A anafilaxia apresenta-se como uma reação alérgica sistémica de início súbito após contacto com o agente desencadeante. Os alimentos são a causa mais frequente de anafilaxia no ambulatório, principalmente em crianças", explica.

Mais: "A anafilaxia não é uma situação rara, pelo que, a educação do doente e seus conviventes é fundamental. De acordo com as Normas de Orientação Clínica da Direção Geral de Saúde, a anafilaxia constitui uma emergência que requer tratamento imediato, sendo a precocidade da intervenção fundamental para o sucesso terapêutico."

Refira-se que "o tratamento deve ser iniciado o mais rapidamente possível, com a administração de adrenalina independentemente do local onde se encontra".