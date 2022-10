Banda do Arco de São Jorge assinala 89.º aniversário

A Banda de Nossa Senhora de Fátima do Arco de São Jorge assinala amanhã, 13 de Outubro, o seu 89.º aniversário. Para marcar a efeméride está prevista, a partir das 20 horas desta quinta-feira, um conjunto de iniciativas a ter lugar naquela freguesia do concelho de Santana.

Conforme informações disponibilizadas por Antonino Silva, actual presidente da direcção da instituição, no dia de amanhã, esta banda filarmónica irá participar na Procissão das Velas, que acontece na paróquia, seguindo-se a sessão solene comemorativa de mais um aniversário.

Também para amanhã, está a ser preparado um pequeno convívio para assinalar a data, no qual irão participar os membros dos órgãos sociais, executantes, aprendizes e sócios.

Actualmente, a Banda de Nossa Senhora de Fátima do Arco de São Jorge conta com um efectivo de 24 executantes e uma escola de música com 10 aprendizes, entre os 6 e os 13 anos.

A direcção colegial é presidida por Fernanda de Gouveia Ferreira, professora de Educação Musical do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico. Já a direcção artística do efectivo musical e da Escola de Música está a cargo de António Camacho Fernandes, também professor de Educação Musical dos 2.º e 3.º Ciclos do ensino básico.

Esta banda foi fundada a 13 de Outubro de 1933, por Silvano Abreu Cardoso, também seu primeiro director artístico. Até à década de 70, a colectividade ostentava o nome de Banda Escola de Nossa Senhora de Fátima. Esta filarmónica é herdeira do Grupo Musical de Nossa Senhora de Fátima, grupo de instrumentos de palheta existente na freguesia desde 1929, do qual Silvano Abreu Cardoso fora fundador e animador artístico.