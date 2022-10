'Baltazar Dias' recebe concerto do quinteto MADBRASS 5

Na próxima terça-feira, 18 de Outubro, o Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias será o palco para o concerto do quinteto instrumentista MADBRASS 5, da Orquestra Clássica da Madeira.

O espectáculo, agendado para as 21 horas, contará com as performances de Mário Pinto e Rui Vidal no Trompete, Cláudia Silva na Trompa, Luís Rodrigues no Trombone e Fabien Filipe na Tuba. Neste concerto serão interpretadas obras de Edvard Grieg, arr. Stephen Bulla, Alexander Arutunian e de Richard Rooble.

Este concerto terá a duração de 60 minutos, sendo recomendando para maiores de 6 anos. Os bilhetes custam 10 euros, existindo outros descontos que poderão ser consultados na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.