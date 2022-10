Justin Bieber adia digressão europeia que inclui concerto em Portugal

O músico canadiano Justin Bieber adiou todos os concertos anunciados da digressão "Justice World Tour", incluindo a passagem por Lisboa, a 21 de janeiro de 2023 na Altice Arena, revelou hoje a promotora Ritmos & Blues.

O adiamento, sem novas datas anunciadas, deve-se a questões de saúde de Justin Bieber, tendo sido remetidas para mais tarde informações, para os detentores de bilhetes, sobre a remarcação dos concertos.

O concerto de Justin Bieber em Lisboa foi anunciado em novembro de 2021, com o preço dos bilhetes a variar entre os 49 euros e os 80 euros, e já estava esgotado.

"As potenciais novas datas estarão sujeitas à disponibilidade de sala e de calendário", lê-se no comunicado divulgado pela promotora.

Em junho, numa mensagem vídeo para os 260 milhões de seguidores, o artista já tinha revelado que adiaria alguns concertos da digressão por causa de uma paralisia facial, causada pela síndrome de Ramsay-Hunt.

Na mensagem divulgada hoje pela promotora, Justin Bieber, de 28 anos, explica que a "Justice World Tour" terminou oficialmente a 06 de setembro, com um concerto no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, e que todos os concertos subsequentes de 2022 e 2023 são adiados.

Este seria um regresso de Bieber à Altice Arena, em Lisboa, onde atuou em novembro de 2016, na digressão mundial anterior, intitulada "Purpose" e que somou globalmente mais de 2,7 milhões de espectadores.