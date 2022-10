Concelho da Calheta com cobertura a 100% de Médico Família

O concelho da Calheta, "com cerca de 11.800 inscritos no Registo Regional de Utentes tem cobertura a 100% de médico de família. Adstritos ao concelho estão sete médicos, Carlos Mesquita, Francisco Macedo, Aurélio Figueira, Ana Cristina Nunes, Antonino Pacheco, Mariana Nunes, Vanessa Viveiros, respectivamente", anuncia o SESARAM.

Além disso, refere uma nota de imprensa divulgada esta quinta-feira, "o director concelhio Dr. Ricardo Nóbrega participa na composição da escala do serviço de atendimento urgente permanente na Calheta", sendo que "a alocação de recursos, em cada centro de saúde decorre das necessidades da população em cada freguesia", garante.

Além disso, "com a aposentação do Dr. Flávio Ribeiro, no passado mês de Agosto, a sua substituição foi de imediato assegurada pelo Dr. Francisco Macedo", mantendo-se, assim, "a rotina de dois dias de consulta médica e cinco dias de consulta de enfermagem semanal", realça.

O SESARAM informa que "na próxima semana além dos dois dias previstos de consulta médica, dias 10 e 12 de Outubro, será realizada uma consulta adicional no dia 14, sexta-feira, de forma a compensar a consulta não realizada a 05.10.2022, por motivo de feriado" (Dia de Implantação da República).

Termina o SESARAM salientando que, "não obstante num período de ausências temporárias e de outras indisponibilidades, a renovação da prescrição terapêutica habitual bem como a resolução de diversos problemas de saúde foi assegurada".