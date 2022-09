Praça CR7 passa a dispor de uma máquina multibanco

A Praça CR7 passa a estar equipada, a partir desta sexta-feira, 30 de Setembro, de um terminal ATM Express, uma máquina multibanco dirigida a clientes estrangeiros, mas disponível à população em geral.

A instalação e início da operação aconteceu hoje e esteve a cargo da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento (SMD), em parceria com a Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS).

Em nota emitida, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas dá conta que o objectivo passa "por facilitar a realização de transacções financeiras electrónicas, como o levantamento de numerário, e contribuir desta forma para a valorização da economia local".

A presidente do Conselho de Administração da SMD, Nivalda Gonçalves, refere que a parceria com a Rede SIBS "permite oferecer mais um serviço à população e aos turistas na Praça CR7, valorizando as áreas comerciais envolventes”.