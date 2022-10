ACIF participa em reunião transnacional nos Açores

A Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) integra a 5.ª reunião transnacional do projecto BLUE-TEC, que decorre na cidade da Horta, nos Açores.

O projecto visa promover o crescimento inteligente do turismo náutico e costeiro da Macaronésia, sendo liderado pelos Portos Canários.

Além da ACIF-CCIM, participam a Câmara Municipal da Horta, o Cluster Marítimo de Canárias, a FEMEPA, a FEMETE e a Câmara de Comércio de Gran Canaria.

No encontro sobre cooperação comercial e crescimento inteligente para gerar maior valor agregado e melhorar a oferta comercial do sector náutico e portuário da Macaronésia, os parceiros irão apresentar os estudos desenvolvidos em cada região com vista à dinamização e desenvolvimento de um turismo náutico sustentável, assim como as boas práticas para que possam ser replicadas noutras regiões. Outro dos pontos em discussão é a continuidade do projecto através da especialização inteligente dos portos de recreio da Macaronésia, com recurso à gestão avançada de dados.