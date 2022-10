240 congressistas vão eleger Bruno Melim

Está prestes arrancar o XXIV congresso da JSD-M. Para hoje o programa prevê aquilo que é costume fazer-se nestas sessões magnas ficando para amanhã o ‘prato forte’ da jornada social-democrata com as intervenções do Secretário-Geral da JSD, João Pedro Louro, do presidente da Comissão Política da JSD Açores, Luís Raposo, ainda do presidente eleito da Comissão Política Regional da JSD-M e, finalmente, do presidente da Comissão Política Regional do PSD-M, Miguel Albuquerque.

Ao todo serão 240 congressistas que vão eleger Bruno Melim para um novo mandato, o terceiro do líder da estrutura juvenil social-democrata. Para além dos congressistas estarão 50 observadores e muitos convidados, assegura a organização.

Hoje já aconteceu a credenciação dos congressistas, seguiu-se a consagração dos membros honorários eleitos XXIII Congresso Regional da JSD Madeira.

O programa inclui a apresentação, debate e votação das propostas de alteração estatutárias e durante o dia de hoje serão entregues as listas candidatas aos Órgãos Regionais da JSD Madeira. Haverá lugar ainda à apresentação da Moção de Estratégia Global e apresentação e votação das Moções Sectoriais, fechando as intervenções políticas

Para amanhã, o dia começa cedo com o período de votação para a eleição dos Órgãos Regionais e respectiva sessão de encerramento deste Congresso Regional que terá então as intervenções dos dirigentes regionais e nacionais.