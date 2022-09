SESARAM assume-se como entidade formadora para o exterior

Neste momento, o SESARAM (Serviço de saúde público da Madeira) já se assume como entidade formadora de médicos para outras entidades. Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, dá um exemplo. Para 2023, a Madeira solicitou a abertura de uma vaga para Medicina Intensiva, por corresponder às suas necessidades. Mas foram-lhe atribuídas três vagas. São pessoas que vão ser formadas pelo SESARAM - Hospital Dr. Nélio Mendonça, mas que irão para outros hospitais.

O governante falava, nesta manhã, na sessão de abertura formal de uma reunião do Conselho Nacional do Internato Médico (CNIM), que começou ontem e termina hoje, no auditório do Castanheiro Boutique Hotel, no Funchal.

Na mesma ocasião, o Governante deixou críticas à actuação dos conselhos de especialidade da Ordem dos Médicos, que, segundo Pedro Ramos, nos últimos anos têm tido uma visão muito restritiva, quando intervêm na decisão da abertura de vagas para formação de médicos (médicos internos).

Na mesma ocasião, João Carlos Ribeiro, presidente do CINM, garantiu que Portugal não tem falta de médicos, eles estão é mal distribuídos, o que reflecte uma má organização.