Unidade de AVC congestionada

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 1 de Outubro, dá conta que as altas problemáticas e os doentes em trânsito no Hospital Dr. Nélio Mendonça entopem a unidade de AVC, que tem registado procura crescente. Coordenado pede mais dois médicos na designada via verde.

Esquadra da Calheta vai ocupar antiga clínica

Fique a saber que a PSP passará a funcionar em instalações provisórias num prédio na Estrela até que surja uma solução definitiva.

Zona Franca atraiu 50 novas empresas desde Julho

Na economia revelamos que actualmente estão registadas mais de 2.400 entidades no CINM. A revisão do Código Fiscal facilita o investimento.

“Sair da ilha” à procura de inspiração

Em entrevista ao DIÁRIO, o guitarrista dos Akoustic Junkies, Roberto Vasconcelos, diz que é preciso ver concertos para pisar novos palcos.

Descubra que o Dia da Música passa hoje pelos museus da Região.

Festival da Natureza celebra património natural

Evento está de regresso na próxima semana e traz Wanderlust pela primeira vez ao Funchal. Turismo com recorde de 1,1 milhões de dormidas em Agosto.

