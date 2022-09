PCP apresenta o livro 'José Saramago, um escritor com o seu povo'

Decorreu, na tarde desta sexta-feira, 23 de Setembro, no Funchal, uma sessão pública acerca do novo livro sobre José Saramago, das Edições Avante. 'José Saramago, um escritor com o seu povo' foi apresentado por Artur Andrade, advogado e dirigente regional do PCP.

Sobre o escritor José Saramago, a partir deste livro agora lançado na Madeira, foram destacadas diversas facetas da vida política do escritor português, Nobel da Literatura.

A obra pretendeu "destacar a universalidade da sua obra literária, que é inseparável do papel de José Saramago na resistência antifascista e na construção do Portugal de Abril", frisou Artur Andrade na sessão que se realizou na Galeria Anjos Teixeira.

O livro é também composto por diversos textos, depoimentos e testemunhos "que dão conta da militância de José Saramago no seu partido de sempre, o Partido Comunista Português", acrescentou.

'José Saramago, Um Escritor com o Seu Povo' é publicado no âmbito das Comemorações do Centenário do nascimento de José Saramago promovidas pelo PCP, sob o lema 'Escritor Universal, intelectual de Abril, militante comunista', que visa destacar a dimensão política da vida do escritor, através de depoimentos e textos diversos, da sua autoria e de outros, que ao longo dos anos foram publicados no jornal Avante! e em outras publicações do PCP.