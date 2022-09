Bliken confiante nas instituições eleitorais "fortes" brasileiras

O secretário de Estado norte-americano, Antony Bliken, disse hoje que tem confiança nas instituições eleitorais "fortes" do Brasil antes das eleições de domingo, nas quais o Presidente Jair Bolsonaro lançou dúvidas sobre se iria reconhecer uma eventual derrota.

"O Brasil tem instituições democráticas muito fortes, incluindo instituições eleitorais muito fortes. Demonstrou-o muitas vezes e esperamos que seja esse o caso nas eleições deste fim-de-semana", disse Blinken durante uma conferência de imprensa em Washington.

As eleições presidenciais no Brasil têm a primeira volta marcada para 02 de outubro e a segunda, caso seja necessária, para 30 de outubro.

Além do cargo de Presidente e vice-presidente, estão em jogo os governos dos 27 estados do país, a renovação completa da Câmara dos Deputados, a renovação parcial do Senado e das assembleias legislativas estaduais.

A estas presidenciais brasileiras concorrem 11 candidatos: Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, Simone Tebet, Luís Felipe D'Ávila, Soraya Tronicke, Eymael, Padre Kelmon, Leonardo Pericles, Sofia Manzano e Vera Lúcia.