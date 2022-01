Segundo o jornal 'A Bola' Jovane Cabral será reforço da Lazio por empréstimo do Sporting. Os dois clubes fecharam negócio em cima do fecho do mercado em Itália. A Lázio paga um milhão de euros pelo empréstimo e fica com opção de compra .

Para o lugar de Jovane, deverá chegar a Alvalade Marcus Edwards, do Vitória de Guimarães.