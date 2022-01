Açores com serviço on-line de registo de autoteste e declaração de isolamento

O Governo açoriano apresentou hoje um serviço online que permite registar o resultado dos autotestes à covid-19 e solicitar a declaração de isolamento profilático, de forma a "facilitar a vida dos cidadãos e dos profissionais de saúde".

A plataforma Apoio Covid, que está integrado no portal www.destinoseguro.azores.gov.pt, foi apresentado hoje em Ponta Delgada, no Laboratório Regional de Engenharia Civil, pelo secretário da Saúde, Clélio Meneses, e pelo diretor regional da Saúde e responsável pela Autoridade de Saúde, Berto Cabral.

Clélio Meneses avançou que a linha telefónica de apoio fica destinada apenas aos doentes com sintomas graves e "que efetivamente precisam de uma resposta de um profissional de saúde do outro lado da linha".

Para "todos os outros" doentes, o executivo, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, criou "uma nova resposta", online.

"Não faz sentido alocar recursos para acompanhar doentes assintomáticos", justificou.

"A nova resposta é esta plataforma Apoio Covid que visa apoiar, auxiliar, facilitar a vida das pessoas e dos profissionais de saúde. Tem várias funcionalidades, algumas que não vão ser agora apresentadas porque ainda estão em fase de desenvolvimento", declarou.

Na plataforma, já online, as pessoas que testaram positivo à covid-19 podem solicitar uma declaração de isolamento profilático.

"Em desenvolvimento" está a opção de os "contactos próximos" dos casos positivos requererem a mesma declaração, sendo que, nessas situações, o pedido vai ter de ser "validado pela autoridade de saúde concelhia", adiantou Berto Cabral.

"Não quisemos adiar mais o lançamento daquilo que já tínhamos pronto", justificou o diretor regional.

O serviço online permite registar o resultado do autoteste, uma possibilidade que vai "aliviar" o número de chamadas para a linha telefónica de apoio à covid-19.

"Uma pessoa quando liga para a linha a dizer que fez um autoteste positivo é identificado como um caso suspeito e é gerada uma requisição para fazer um teste PCR. Agora, todo esse circuito passará a ser possível sem haver uma chamada", declarou.

Está ainda prevista a criação de um serviço de "acompanhamento" dos casos positivos, "que vai permitir a identificação dos coabitantes" e "registar a sintomatologia".

"Vai haver também aqui, dentro do princípio da responsabilidade individual de cada um, uma autogestão do caso onde será também possível reportar alterações de sintomatologia por via digital", afirmou Berto Cabral.

A Autoridade Regional de Saúde tem ainda em "desenvolvimento" a criação de uma convenção com laboratórios para realização de testes PCR, uma vez que, atualmente, só "existe uma parceria" com uma entidade privada na ilha de São Miguel.

"Assim que a convenção estiver pronta e os laboratórios aderirem, será desenvolvida uma solução em que, sendo identificado um caso como suspeito, é gerado um código enviado por SMS ou email para o utente, que livremente escolherá o laboratório onde vai fazer o teste", afirmou.

O objetivo, disse Berto Cabral, é "sair do modelo que utiliza preferencialmente o telefone para a realização teste PCR" para o substituir por um "email ou SMS".

A Linha de Saúde Açores (LSA) atendeu quase 10 mil chamadas nos primeiros 20 dias deste ano, o que representa um aumento médio de 300 chamadas diárias, revelou hoje a Proteção Civil regional.

De acordo com aquela entidade, o máximo de chamadas atendidas num só dia, desde o início de janeiro, foi de 783.

Os Açores registaram hoje um novo máximo diário de casos de covid-19, com 1.123 infeções diagnosticadas nas últimas 24 horas, 5.624 casos ativos e 44 doentes internados, mais seis do que na quinta-feira, informou a Autoridade de Saúde.

O arquipélago regista hoje 5.624 casos positivos ativos, dos quais 3.931 em São Miguel, 979 na Terceira, 283 no Pico, 259 no Faial, 74 em São Jorge, 41 em Santa Maria, 38 nas Flores e 19 na Graciosa.

Este é o segundo recorde de infeções diárias desta semana, depois de, na quarta-feira, a região ter diagnosticado 1.082 novos casos de covid-19.