Santana acolhe projecto 'Reservas da Biosfera: Territórios Sustentáveis, Comunidades Resilientes'

O projecto 'Reservas da Biosfera: Territórios Sustentáveis,Comunidades Resilientes' chegou hoje a Santana para uma série de actividades relacionadas com a temática. O programa conta com recolhas de memórias da população residente nesta Reserva da Biosfera da UNESCO, uma acção de sensibilização e ainda um workshop.

O início desta iniciativa conta com duas visitas de campo a este território, hoje e amanhã, para reconhecimento das características gerais das freguesias integrantes, e da zona núcleo desta Reserva.

Para esta terça-feira, a partir das 15 horas, está marcada uma sessão pública do projecto, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santana. O coordenador geral do projecto, António Abreu, estará presente, bem como a professora Helena Freitas, da Universidade de Coimbra e Coordenadora da Cátedra UNESCO em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável; a Professora Fernanda Rollo, da FCSH-NOVA e investigadora do HTC - História, Território e Comunidades; Susana Fontinha, da Secretaria Regional do Ambiente e das Alterações Climáticas e Clara Luxo, do Instituto Pedro Nunes.

O presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes também participa nesta iniciativa que contará ainda, por videochamada, com Susana Escária, da Secretária Geral do Ambiente e das Alterações Climáticas, e Anabela Trindade, Presidente do Comité MaB Nacional.

"O projeto tem como objetivos principais reforçar o conhecimento, a visibilidade e a valorização das 12 Reservas da Biosfera da UNESCO Portuguesas, em articulação com as suas comunidades e com base nos ativos patrimoniais e serviços de ecossistema", refere nota da organização.

Mais indica que "as Reservas da Biosfera são territórios que se distinguem pela singularidade do património natural e cultural que integram, visando a sua salvaguarda em harmonia com o bem-estar das comunidades residentes. Esta distinção representa um compromisso com o desenvolvimento sustentável, refletindo a contribuição da ciência e a promoção da educação e da cultura".