PS com melhores resultados onde há menos serviços de saúde

O PS obteve melhores resultados nas legislativas de domingo onde os serviços de saúde estão menos presentes face ao resto do país, tanto a nível de instalações como de pessoal, de acordo com o portal EyeData.

Neste portal, disponível em www.eyedata.pt/eleicoes/legislativas2022, os resultados eleitorais de cada partido por concelho ou distrito (no qual concorreu isolado ou em coligação) são divididos em três, permitindo ver qual o terço dos concelhos ou distritos em que cada partido obteve os melhores resultados, os piores resultados e o resultado médio.

No caso do PS, é possível verificar o seguinte:

+++ Sociedade +++

Os concelhos onde o PS obteve os melhores resultados têm menos camas em hospitais por mil habitantes (1,25, contra 3,18 do valor nacional), menos unidades hospitalares públicas e privadas por mil habitantes (1,02, contra 2,34 nacionais) e menos pessoal ao serviço nos hospitais (5,84, contra 13,28 a nível nacional).

Também o menor número de médicos por mil habitantes é inferior no tercil de concelhos onde o PS obteve melhores resultados (2,94) face à média nacional (5,56).

Outro indicador onde as variações são significativas face à média nacional é o número de hóspedes estrangeiros nos estabelecimentos hoteleiros (17,62%, face à média nacional de 37,45%), bem como os espetadores de cinema por mil habitantes (187,27 contra 369,29).

+++ Ambiente +++

Os concelhos onde o PS obteve melhores resultados têm um consumo de energia elétrica por habitante (kilowatt/habitante) é menor (4.301,77) do que a média nacional (4.555,06).

Também nestes concelhos a recolha de resíduos urbanos é menor (463,13 kg/habitante) do que face à média nacional (515,24).

+++ Demografia +++

O PS obtém melhores resultados, também, onde a densidade populacional é menor (82,91 habitantes por quilómetro quadrado) face ao resto do país (111,64).

A percentagem de população estrangeira também é menor onde o PS obteve os melhores resultados (5,59% face aos 6,42% nacionais), bem como o saldo migratório por 10 mil habitantes é também menor nestes concelhos (24,93 contra 40,07)

+++ Economia e Trabalho +++

Os concelhos onde o PS obteve melhores resultados têm também menos empresas com atividades de saúde humana e apoio social por mil habitantes (7,57) face à média nacional de (9,81).

O ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem é também inferior à média nacional, ficando-se pelos 1.065,27 euros face aos 1.207,01 euros, e o poder de compra também é inferior, ficando nos 87,47 pontos face ao índice 100 de Portugal.

+++ Educação, ciência e tecnologia +++

Nos concelhos onde o PS teve melhor prestação, a percentagem de empregadores com pelo menos o ensino secundário é menor (49,64%) do que a média nacional (54,66%).

Também a percentagem de população com mais de 15 anos com pelo menos o ensino secundário é menor (26,92%) do que a média nacional (30,53%).