PS é o partido mais votado nos Açores, com 42,84% dos votos

O PS venceu as eleições legislativas de hoje na Região Autónoma dos Açores, com 42,84% dos votos e 3 deputados eleitos, quando estão apuradas as 156 freguesias.

É o seguinte o quadro completo dos resultados às 23:20, em comparação com os dados correspondentes às mesmas freguesias na eleição de 2019:

Freguesias apuradas: 156Freguesias por apurar: 0Concelhos apurados: 19Concelhos por apurar: 0Mandatos atribuídos: 5Mandatos por atribuir: 0 2022 2019Lista %Votos Mand. Lista %Votos Mand.PS 42,84% 3 PS 40,06% 3 PPD/PSD.CDS-PP.PPM 33,92% 2 PPD/PSD 30,21% 2 CH 5,93% 0 B.E. 7,97% 0 B.E. 4,27% 0 CDS-PP 4,80% 0 IL 4,11% 0 PAN 2,65% 0 PCP-PEV 1,49% 0 PCP-PEV 2,45% 0 PAN 1,37% 0 A 0,88% 0 L 0,92% 0 L 0,85% 0 ADN 0,58% 0 CH 0,85% 0 PCTP/MRPP 0,38% 0 IL 0,68% 0 R.I.R. 0,24% 0 PCTP/MRPP 0,63% 0 MPT 0,18% 0 PPM 0,50% 0 MAS 0,10% 0 MPT 0,39% 0 VP 0,08% 0 PNR 0,32% 0 E 0,07% 0 PTP 0,17% 0 Outros dados das eleições Legislativas 2022:Inscritos: 229022% Votos brancos: 2,47%% Votos nulos: 1,06%% Votantes: 36,71%% Abstenção: 63,29%Outros dados das eleições Legislativas 2019:Inscritos: 228954% Votos brancos: 4,70%% Votos nulos: 1,63%% Votantes: 36,50%% Abstenção: 63,50%Resultados para o concelho de Vila do Porto