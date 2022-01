Delegação da Madeira 'A Comunidade Contra a Sida' aposta na literacia em saúde

Depois de um período marcado pela pandemia e sem grandes acções de relevo junto da comunidade, a Delegação da Madeira da Fundação Portuguesa 'A Comunidade Contra a Sida' quer retomar e aprofundar as actividades junto da população. Rubina Leal destaca, para tal, a parceria realizada com a Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), que vai ajudar a promover a inclusão social, a mitigação dos comportamentos de risco e a promoção de estilos de vida saudáveis.

“O nosso trabalho faz-se muito no terreno, na comunidade, nas escolas, nas instituições” e com o plano de actividades previsto para 2022 “queremos ganhar um novo impulso”, continuou a responsável pela Delegação da Madeira, sublinhando que a aposta passará, sobretudo, pela literacia em saúde.

A arrancar o projecto denominado 'A Prevenção Não tem Idade', coube ao chefe executivo de cozinha do Grupo Four Views Hotels, Octávio Freitas, dar nota da responsabilidade social da empresa que representa, mas também mostrar as possibilidades culinárias ao alcance dos consumidores madeirenses e dicas para a compra dos produtos, sem sobrecarga para as finanças.

“Hoje em dia, um chefe de cozinha tem um papel determinante na parte pedagógica, ao incutir a questão da sustentabilidade e a cozinha ambiental”, sendo que esta passa por respeitarmos os ciclos da natureza, apostando nos produtos da época e que acabam por não encarecer tanto o processo culinário.

O workshop, o primeiro deste projecto, contou com a presença de representantes de várias instituições locais, nomeadamente aquelas que actuam de forma mais próxima no Bairro de Santo Amaro, freguesia de Santo António, onde a delegação tem a sua sede, para que estes funcionem como agentes multiplicadores.