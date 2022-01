Fechadas as urnas na Região podemos concluir que a coligação PSD/CDS não conseguiu mais votos do que aqueles que foram alcançados em 2019 pelos dois partidos, isoladamente. Nas eleições legislativas de 2019, o PSD conseguiu 48.231 votos e o CDS 7.852, num total de 56.083 . Hoje os dois coligados somaram apenas 50.634, quase menos 5.500 votos. Juntos elegeram três deputados, nenhum do CDS (Sérgio Marques, Sara Madruga da Costa e Marta Freitas).

O PS, por seu turno, também perdeu votos. Em 2019 teve mais 3.369. Hoje ficou-se pelos 40.0004, mas segurou o segundo lugar e os três deputados eleitos (Carlos Pereira, Miguel Iglésias e Marta Freitas).

Este ano e em terceiro lugar surge o JPP, que melhorou a sua prestação face a Outubro de 2019. Obteve 6,86% dos votos, enquanto que há dois anos tinha ficado com 6,05%.

A surpresa da noite vai para o Chega, que conseguiu 7.727 votos, mais 6.816 (+ de 700%) do que em 2019. Assume-se como quarta força partidária da Madeira, à frente de partidos com muito mais anos de actividade, como é o caso da CDU e do BE, que juntos não ultrapassam a votação conseguida pelo partido conotado com a extrema direita.

No âmbito dos partidos que melhoraram a sua votação encontra-se a Iniciativa Liberal, que conquistou 3,34% da votação, quando em 2019 obteve 0,71%. A CDU perdeu mais de 100 votos e o BE 2.697.