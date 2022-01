ADN encara resultado como boa perspectiva para as próximas eleições

Filipe Rebelo lança um olhar positivo ao resultado alcançado pelo partido Alternativa Democrática Nacional (ADN) na Madeira e afirma que já se começa a pensar nas próximas eleições. O partido conseguiu 550 votos, o que representa um total de 0,43% da votação regional.

O cabeça-de-lista pelo círculo da Madeira lembrou que este é um partido que fez um ‘refresh’ no nome, passando de PDR para ADN. Por outro lado, indica que os partidos com assento parlamentar gozaram de maior mediatismo ao longo da campanha. “Esse foi um espelho em todo o país e a ilha não foi excepção”, referiu em declarações ao DIÁRIO. “É difícil combater com partidos como o Chega ou a Iniciativa Liberal que estiveram sempre nas televisões”, admite.

Filipe Rebelo indicou ainda que este é um voto de confiança de 550 pessoas, dada a fraca exposição que o partido teve e garante que olham com ‘bons olhos’ para as próximas eleições. O candidato ressalvou ainda que não tiveram nem outdoors, nem 'flyers', pelo que era um risco recorrer apenas às redes sociais.