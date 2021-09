Açores com 13 novos casos de covid-19 e três doentes em cuidados intensivos

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 13 novos casos positivos de covid-19 e têm seis doentes internados, três dos quais em cuidados intensivos, revelou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

No boletim diário, aquela entidade esclarece que, das 13 novas infeções de SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, 11 estão localizados na ilha de São Miguel e dois no Faial, sendo resultantes de 1.255 análises.

"Hoje há seis doentes internados, sendo quatro no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, com um em cuidados intensivos, um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, em cuidados intensivos e um no Hospital da Horta, também em cuidados intensivos", descreve a Autoridade de Saúde.

Em São Miguel, todos os novos casos resultam de transmissão comunitária, ao passo que, na ilha do Faial "há um novo caso positivo por aferir e um que se liga a uma cadeia de transmissão local primária".

No arquipélago existem presentemente 130 casos positivos ativos, sendo 91 em São Miguel, 20 no Faial, 15 na Terceira e quatro no Pico.

Na ilha Terceira, extinguiu-se nas últimas 24 horas uma cadeia de transmissão local primária, no concelho de Angra do Heroísmo.

"Estão agora ativas no arquipélago nove cadeias, sendo seis na Terceira, uma no Faial, uma no Pico e uma partilhada entre o Faial e o Pico. Até ao presente foram extintas 244", descreve a Autoridade.

Em vigilância ativa estão hoje 243 pessoas e nas últimas 24 horas registaram-se seis recuperações.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.946 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 8.598 pessoas. Faleceram 42, saíram do arquipélago 95 e 81 apresentaram prova de cura anterior.

Até ao presente realizaram-se no arquipélago 698.384 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2.

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, até 20 de setembro, foram vacinadas nos Açores 172.284 pessoas com a primeira dose (72,8%) e 186.398 com vacinação completa (78,8%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.