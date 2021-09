Conheça as notícias que marcam o dia de hoje

Os trabalhadores da Saint-Gobain em Santa Iria da Azoia, Loures, manifestam-se hoje, com as respetivas famílias, em Lisboa, para pedir ao primeiro-ministro que trave o despedimento coletivo dos 130 funcionários da empresa.

Depois de concentrações junto aos ministérios do Trabalho e da Economia, estes trabalhadores vão desta vez deslocar-se à capital com a famílias para desfilar entre a Santos e S. Bento e manifestar-se junto à residência oficial do primeiro-ministro, António Costa.

"Temos vindo a pedir a intervenção do Governo junto desta multinacional, para que impeça o encerramento da fábrica e defenda os interesses do país e o aparelho produtivo nacional, dado que é a única fábrica do país que produz vidro para automóveis", disse à agência Lusa Fátima Messias, coordenadora da Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro (FEVICCOM).

Os trabalhadores têm-se concentrado diariamente junto à fábrica de Santa Iria, há cerca de um mês, em defesa dos postos de trabalho.

"A empresa diz que a sua decisão é irrevogável, mas isso não significa que o Governo assista impávido e sereno ao encerramento desta fábrica e ao despedimento de 130 pessoas. Quando são esperados tantos milhões da União Europeia para ajudar à recuperação económica, certamente que pode ser encontrada uma solução para salvar esta empresa, que é importante para a economia nacional, já que o vidro que ela produz terá de ser importado, contribuindo para o agravamento do défice", disse Fátima Messias.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A 10.ª edição da Open House Lisboa vai decorrer hoje e domingo, pelos "Caminhos da Água" que moldam as paisagens de Lisboa e Almada, numa proposta comissariada pelo coletivo Baldios, de arquitetura paisagista.

A iniciativa estende-se pela primeira vez às duas cidades das duas margens do Tejo, envolve 68 espaços para visitas gratuitas, 49 dos quais em estreia, cumpre oito percursos urbanos acompanhados por especialistas, durante todo o fim de semana, e promove ainda dois passeios sonoros.

Da Linha de Costa à Ribeira da Ajuda, que definiu Alcântara e Algés, dos eixos que deram origem às Avenidas da Liberdade e Almirante Reis, ao Vale de Porto Brandão e à linha de água em que Cacilhas, Almada, Pragal, Monte da Caparica e Trafaria cresceram, definem-se os percursos naturais a descobrir com a ajuda de especialistas como os arquitetos Catarina Rebelo de Sousa e Gilberto Oliveira, João Ventura Trindade e Francisco Silva.

Os percursos vão ainda do cemitério do Alto de S. João ao Hub Criativo do Beato -- Antigas Fábricas de Manutenção Militar, dos antigos Estaleiros da Lisnave, ao Lazareto - Asilo 28 de Maio; e envolvem igualmente casas particulares, fábricas, cinemas, jardins, conventos.

DESPORTO

O líder Benfica procura hoje manter o registo 100% vitorioso na I Liga portuguesa de futebol, na visita ao Vitória de Guimarães, e repor a vantagem pontual para FC Porto e Sporting, na sétima jornada da prova.

A poucos dias de receberem o FC Barcelona, para a Liga dos Campeões, os 'encarnados', com 18 pontos, vão tentar, a partir das 18:00, somar a sétima vitória no mesmo número de rondas do campeonato, num terreno tradicionalmente difícil, diante de um adversário que ocupa o 10.º posto, com sete pontos.

Em caso de triunfo, o Benfica recoloca em quatro pontos a vantagem sobre os perseguidores FC Porto e Sporting, segundo e terceiro classificados, ambos com 17, que na sexta-feira venceram os respetivos jogos com bastante sofrimento.

Os 'leões' conseguiram um triunfo tangencial na receção ao Marítimo, por 1-0, graças a uma grande penalidade convertida por Pedro Porro, aos 90+8 minutos, enquanto os 'dragões' impuseram-se por 2-1 no estádio do Gil Vicente, com o golo do triunfo a surgir apenas aos 89 minutos, por intermédio de Sérgio Oliveira.

Nos outros dois jogos do dia vão defrontar-se quatro equipas que estão no último terço da classificação, o primeiro dos quais às 15:30, com o Moreirense, 15.º colocado, com três pontos, a receber o Arouca, 13.º, com cinco.

Mais tarde, a partir das 20:30, o Famalicão, 16.º posicionado, visita o reduto do lanterna-vermelha Tondela, ambos com três pontos.

LUSOFONIA

O movimento cívico Sokols 2017 promove hoje uma manifestação para pedir uma reforma urgente da justiça em Cabo Verde, esperando cerca de 20 mil pessoas só na ilha de São Vicente.

A manifestação tem como foco pedir uma reforma da justiça cabo-verdiana e pelos direitos humanos, segundo a organização.

Em São Vicente, os manifestantes concentram-se na Praceta Dom Luís, percorrendo depois várias ruas da cidade do Mindelo, passando em frente à câmara municipal, Palácio da Justiça e à cadeia de Ribeirinha, onde o deputado e advogado Amadeu Oliveira está detido.

Além de São Vicente, a manifestação realiza-se também em outras ilhas, como Santo Antão e Santiago, mas também na diáspora cabo-verdiana, com confirmação de Espanha.

O movimento apela a todos para que se concentrem em frente aos tribunais de comarca, e na diáspora em frente das embaixadas de Cabo Verde, para "manifestar a sua indignação perante o atual estado da justiça no arquipélago".