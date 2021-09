Noite de ajuntamentos em Barcelona termina com Palácio da Feira vandalizado

Um ajuntamento de milhares de pessoas, na maioria jovens, na avenida Maria Cristina e na Praça Espanha, em Barcelona, durante a noite terminou com vários atos de vandalismo, especialmente no Palácio de Congressos da Feira.

De acordo com a agência de notícias Efe, foram também queimados carros e rixas entre grupos causaram vários feridos.

Pela segunda noite consecutiva, e no âmbito das festividades da padroeira da cidade, a partir da meia-noite, milhares de jovens concentraram-se naquela zona de Barcelona, perto de Montjuic, para consumirem bebidas alcoólicas e ouvirem música através de grandes colunas.

Ao contrário da noite anterior, em que se reuniram cerca de 15.000 jovens sem que tenha havido incidentes, neste caso verificaram-se graves altercações e atos de vandalismo, incluindo um "assalto" ao Palácio de Congressos da Feira de Barcelona, que sofreu vários danos, como vidros partidos na fachada.

Quando agentes anti-distúrbio da polícia municipal chegaram ao Palácio de Congressos para acabar com os incidentes, foram atacados com garrafas de vidro, que fizeram retroceder a polícia, segundo mostram diversos vídeos publicados nas redes sociais.

Finalmente, às 05:00, uma intervenção policial na zona conseguiu dispersar os que permaneciam no local.

A área da avenida Maria Cristina e Praça de Espanha amanheceu com numerosos danos no mobiliário urbano, alguns veículos queimados e uma grande quantidade de vidros partidos e lixo, espalhados pela via pública, testemunho da "batalha campal" da noite.