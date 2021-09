Municípios longe de atingir compromissos para mitigar alterações climáticas

Os municípios portugueses que se comprometeram em reduzir as emissões e a adaptar o território aos impactos das alterações climáticas ainda estão longe de alcançar esses compromissos, alertou a associação Quercus, após um inquérito junto de autarquias.

"A ação está bastante longe das promessas", concluiu a Quercus, segundo a qual "os "discursos da campanha eleitoral para as autárquicas demonstram também um alheamento geral em relação à necessidade de ação climática e emergência de adaptação dos territórios aos impactos das alterações climáticas", é referido numa nota de imprensa.

A conclusão da associação resulta dos resultados de um inquérito lançado aos 165 municípios aderentes ao Pacto de Autarcas para o Clima e Energia, de acordo com a informação disponível no respetivo portal, ao qual responderam 86.

Destes, 53 afirmaram ter enviado o Plano de Ação com os compromissos para as metas definidas no pacto, mas apenas dois conseguiram executá-lo na totalidade; 10 conseguiram colocar em prática mais de 70% das ações propostas; cinco executaram 50 a 70%; 11 realizaram 30% a 50% os compromissos propostos e 23 ficaram abaixo dos 30%. Outros dois municípios não executaram qualquer atividade.

No inquérito, as autarquias revelaram dificuldades relacionadas com a falta de recursos humanos, recolha de dados e com os impactos da pandemia, ao deixarem o Plano de ação para segundo plano ou por impossibilidade de realização das atividades.

Os municípios dispõem de um prazo de dois anos, após a adesão ao pacto, para enviarem o Plano de Ação e, dos 68 municípios analisados, 55 enviaram-no dentro do prazo e dois fizeram-no dois em dois anos.

Apesar do atraso em alcançar a meta de reduzir em 40% as emissões de dióxido de carbono até 2030, 46 municípios inquiridos dizem-se capazes de atingir a meta mais ambiciosa de 55%, entretanto definida.

O inquérito foi realizado entre dezembro de 2020 e maio de 2021, no âmbito de um estágio curricular desenvolvido na Quercus por uma aluna de mestrado em Ciência Política da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho.

As eleições autárquicas realizam-se no domingo.