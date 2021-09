Fuzileiros da Marinha, eleições nos PALOP e regresso da selecção aos treinos são hoje notícia

A segunda volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe realizam-se hoje, quase um mês após a data inicialmente prevista devido a um impasse relacionado com o pedido de recontagem dos votos da primeira volta.

A segunda volta será disputada pelo empresário e ex-ministro Carlos Vila Nova, apoiado pela Ação Democrática Independente (ADI, oposição), e pelo advogado e ex-primeiro-ministro Guilherme Posser da Costa, candidato oficial do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe -- Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), que conta ainda com o apoio da coligação PCD-UDD-MDFM, que sustenta o Governo.

O ato eleitoral será escrutinado por observadores internacionais enviados pela União Africana, Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC) e pelas embaixadas dos Estados Unidos da América, Nigéria e Índia.

O processo eleitoral para a escolha do sucessor de Evaristo Carvalho no Palácio da Presidência atrasou-se quase um mês, devido a um impasse no Tribunal Constitucional sobre a recontagem de votos pedida pelo terceiro classificado, o presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, a que se seguiu um diferendo entre os diferentes partidos quanto à marcação da data da segunda volta.

Na primeira volta, realizada a 18 de julho e à qual concorreram 19 candidatos, Carlos Vila Nova conquistou 43,3% dos votos e Posser da Costa teve 20,7%.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Mafra promove, entre hoje e dia 25, o seu 4.º Festival Internacional de Órgão, levando os espectadores a ouvir música dos órgãos históricos instalados em diversas igrejas deste concelho do distrito de Lisboa.

Sob a direção artística de João Vaz, o festival começa com um concerto pelos seis órgãos da basílica do Palácio Nacional de Mafra, com a participação dos organistas André Ferreira, Daniela Moreira, Diogo Rato Pombo, João Santos, Margarida Oliveira e Sérgio Silva.

Os concertos, de entrada gratuita, ocorrem pelas 21:30 às sextas e sábados e às 16:00 aos domingos.

DESPORTO

A seleção portuguesa de futebol retoma hoje os treinos, em Baku, para onde viaja ao final da manhã, de modo a preparar o jogo frente ao Azerbaijão, da quinta jornada do Grupo A da qualificação europeia para o Mundial2022.

Após o triunfo alcançado no encontro particular com o Qatar (3-1), no sábado, na cidade húngara de Debrecen, a sessão de treino decorrerá durante a tarde na capital azeri e apenas deve contar com os suplentes utilizados e os jogadores que não foram opção para o selecionador luso, Fernando Santos, enquanto os titulares vão, provavelmente, realizar exercícios de recuperação no ginásio. O defesa Pepe e médio João Palhinha, que falharam o treino de sexta-feira, devem treinar-se normalmente.

No sábado, o avançado André Silva e os médios Otávio -- em estreia absoluta - e Bruno Fernandes, aos 23, 25 e 88 minutos, respetivamente, foram os autores dos golos lusos, enquanto Abdelkarim Hassan, aos 61, fez o tento do Qatar, que terminou reduzido a nove jogadores, devido às expulsões do guarda-redes Barsham e de Boualem Khoukhi.

Na terça-feira, o Estádio Olímpico de Baku, situado perto do centro da capital azeri, acolherá, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), o encontro entre Azerbaijão e Portugal, da quinta ronda da 'poule' A de acesso ao Mundial2022.

Portugal é um dos líderes do grupo, com 10 pontos, a par da Sérvia, que no sábado goleou por 4-1 o Luxemburgo, terceiro colocado, com seis pontos, seguindo-se irlandeses e azeris, ambos com um.

LUSOFONIA

O ex-primeiro-ministro cabo-verdiano Carlos Veiga realiza hoje na Praia a abertura oficial da sua campanha para Presidente da República de Cabo Verde nas eleições de 17 de outubro.

O lançamento da campanha acontece com uma ação no salão nobre da Assembleia Nacional, pelas 17:00 locais (19:00 em Lisboa) que conta, entre outros momentos, com o discurso dos presidentes do Movimento para a Democracia (MpD), Ulisses Correia e Silva, que é também primeiro-ministro, e da União Caboverdiana Independente e Democrática (UCID), António Monteiro, partidos que apoiam à candidatura de Carlos Veiga, que pela terceira vez tenta ser eleito chefe de Estado cabo-verdiano.

Carlos Veiga, 71 anos, foi o primeiro primeiro-ministro eleito em Cabo Verde (1991 a 2000) e em março, na apresentação da sua terceira candidatura presidencial (depois de falhar a eleição em 2001 e 2006), não pediu diretamente o apoio do MpD, partido que fundou e liderou.

Cabo Verde realiza eleições presidenciais em 17 de outubro de 2021, às quais já não concorre Jorge Carlos Fonseca, que cumpre o segundo e último mandato como Presidente da República.

O Tribunal Constitucional anunciou em 24 de agosto que admitiu as candidaturas a estas eleições de José Maria Pereira Neves, Carlos Alberto Wahnon de Carvalho Veiga, Fernando Rocha Delgado, Gilson João dos Santos Alves, Hélio de Jesus Pina Sanches, Joaquim Jaime Monteiro e Casimiro Jesus Lopes de Pina.

POLÍTICA

A força de fuzileiros da Marinha Portuguesa, composta por 145 militares e em missão na Lituânia há três meses, no contexto das medidas de tranquilização da NATO naquele território, regressa hoje a Portugal.

Os militares portugueses serão recebidos à chegada ao Aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa, numa cerimónia presidida pelo ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, e que conta também com a presença do chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Mendes Calado.

O contingente português partiu a 01 junho para a Lituânia para participar numa missão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) naquele território.

"Portugal participa nesta missão com o objetivo de contribuir para o esforço coletivo da NATO, no quadro de um conjunto de atividades militares, realizadas nos territórios da Europa central e de Leste, no sentido de reforçar a capacidade de dissuasão e resposta da Aliança face a potenciais ameaças", disse na altura, em comunicado, Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).