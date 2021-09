Uma em cada cinco estudantes brasileiras já sofreu violência sexual

Uma em cada cinco adolescentes brasileiras com idade entre 13 e 17 anos diz já ter sido tocada, beijada ou teve partes do corpo expostas contra a sua vontade, informou hoje uma sondagem do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados da "Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2019" do IBGE mostram que 8,8% das meninas brasileiras nessa idade já foram forçadas ao sexo, a maioria antes dos 14 anos.

Entre estudantes mulheres da rede privada de ensino no Brasil (16,3%) houve mais relatos desse tipo de violência do que entre os da rede pública (14,4%).

Os dados mostram que os agressores costumam ser pessoas próximas, na maioria dos casos, namorados (29,1%) ou amigos (24,8%).

"É preciso estar atento. Muitas vezes caracterizado como brincadeira, a importunação ou assédio sexual pode assumir contornos de estupro e levar as vítimas ao medo e ao abandono escolar, por exemplo. Esse tipo de violência pode ter várias consequências para os jovens, podendo criar uma cultura permissiva quando tais atos não são vistos como sérios e passíveis de punição", salientou Cristiane Soares, analista do IBGE.

A sondagem indica também que pelo menos 21% dos adolescentes de 13 a 17 anos afirmaram terem sido agredidos pelo pai, mãe ou responsável alguma vez nos doze meses anteriores à pesquisa.

O universo retratado na sondagem abrange 11,8 milhões de estudantes de 13 a 17 anos, dos quais 7,7 milhões tinham de 13 a 15 anos e 4,2 milhões, de 16 ou 17 anos.