Saiba o que hoje é notícia

O congresso PS reúne cerca de 1.400 delegados em Portimão, num conclave que servirá para lançar a campanha autárquica e aprovar uma linha de continuidade estratégica, com os socialistas a privilegiarem acordos à esquerda e com o PAN.

O início do 23.º congresso nacional socialista, na Arena de Portimão, está previsto para as 11:00, com o discurso do presidente do PS, Carlos César. Após breves intervenções da presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, do líder da Federação do Algarve do PS e presidente da Comissão Organizadora do Congresso (COC), Luís Graça, o secretário-geral eleito, António Costa, fará então o primeiro dos seus dois discursos de fundo.

Um discurso perante cerca de 1.400 delegados com direito a voto - 1.029 eleitos diretamente pelas bases e os restantes por inerência -- e que tradicionalmente é mais virado para as questões de ordem estratégica partidária.

O líder socialista deverá reiterar a disponibilidade de diálogo com os "parceiros" parlamentares à sua esquerda -- PCP, PEV e Bloco de Esquerda -- e com o PAN, tendo como horizonte as negociações do Orçamento do Estado para 2022.

Outro ponto inevitável neste primeiro discurso do secretário-geral do PS será o das eleições autárquicas de 26 de Setembro -- acto eleitoral em relação ao qual o objectivo definido é vencer em número de câmaras e de freguesias, mantendo os socialistas com as presidências das associações nacionais de municípios (ANMP) e de freguesias (ANAFRE).

Uma das dúvidas reside na possibilidade de António Costa aproveitar para esclarecer perante os delegados socialistas a questão da sua continuidade na liderança do PS após 2023, e se tenciona recandidatar-se a primeiro-ministro nas próximas eleições legislativas.

DESPORTO

O campeão Sporting procura manter o percurso 100% vitorioso na I Liga portuguesa de futebol, na visita ao Famalicão, na quarta jornada.

Os 'leões' defrontam a única equipa ainda sem pontos na I Liga, mas a quem ainda não ganharam desde que os minhotos regressaram à I Liga, em 2019/20.

Depois do empate em casa do Marítimo, o FC Porto procura regressar aos triunfos na recepção ao promovido Arouca, que somou a primeira vitória na última jornada.

No outro encontro do dia, o Boavista procura o terceiro triunfo consecutivo, na visita ao Vizela, que joga em casa emprestado, em Paços de Ferreira.

CULTURA

O festival Visa pour l'Image vai decorrer a partir de hoje em Perpignan, no Sul de França, contando com uma exposição da fotógrafa portuguesa Patrícia de Melo Moreira na programação.

O Visa pour l'Image é um festival de fotojornalismo que existe desde 1989 e paragem anual obrigatória para as maiores publicações mundiais como The Guardian, The Washington Post, The New York Times, Frankfurter allgemeine, Paris Match, Le Monde ou Libération. Vários fotojornalistas são premiados durante a mostra, sendo também atribuídas bolsas de criação.

Patrícia de Melo Moreira, de 37 anos, é fotojornalista da Agência France Presse há dez anos. Esta é a primeira vez que uma mulher fotojornalista da AFP, maior agência de notícias francesa, com uma forte presença internacional, vai ver o seu trabalho exposto neste festival.

LUSOFONIA

O acampamento "Luta Pela Vida", que reuniu mais de seis mil indígenas em Brasília em protesto contra projectos que ameaçam aos seus direitos ancestrais, termina hoje após uma intensa semana de manifestações.

Organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), o acampamento foi montado no passado domingo, no centro da capital do Brasil, e obteve uma afluência inédita, reunindo mais de 170 povos nativos, de acordo com a organização.

Os povos originários protestam contra a polémica tese do chamado 'marco temporal', que se encontra em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) e que defende que povos indígenas brasileiros só podem reivindicar terras onde já viviam em 05 de Outubro de 1988, dia em que entrou em vigor a actual Constituição do país.

Ou seja, é necessária a confirmação da posse da terra no dia da promulgação da Constituição Federal, mesmo que os povos em causa tenham sido afastados das terras pelo uso da violência.

De um lado, a bancada ruralista e instituições ligadas à agropecuária defendem a tese. Do outro, povos indígenas temem perder direito a áreas em processo de demarcação.

Para tentar travar a perda de direitos, seis milhares de indígenas de diferentes regiões do Brasil acamparam em Brasília, centro do poder brasileiro, e marcharam diariamente em protesto em direcção ao STF e ao Congresso do país.

INTERNACIONAL

O Presidente francês Emmanuel Macron participa hoje em Bagdade num encontro com outros governantes numa cimeira regional em que pretende reforçar o papel que Paris quer manter no Médio Oriente, em particular na luta contra o terrorismo.

Nesta cimeira regional sobre as crises no Médio Oriente, o chefe de Estado francês será o único governante de fora da região.

Estão previstos encontros com os líderes iraquianos, mas também com o seu homólogo egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, e com o Rei Abdullah II, da Jordânia.

Macron, que realizou uma breve visita ao Iraque em 02 de Setembro de 2020, pretende "mostrar o seu apoio e papel central no Iraque, na luta contra o terrorismo, para o desenvolvimento do país e para ajudar a reduzir as tensões", revelou a Presidência francesa.

Nos encontros previstos, Macron deverá abordar questões regionais como a situação no Afeganistão, a situação dos 'jihadistas' franceses detidos no Iraque e a questão dos direitos das mulheres.

POLÍTICA

O presidente do PSD, Rui Rio, encerra hoje à tarde o Fórum Nacional Autárquico do partido, que decorre em Faro e conta com a intervenção de 15 oradores, incluindo os candidatos às Câmaras de Lisboa, Porto, Coimbra, Amadora e Figueira da Foz.

De acordo com fonte do partido, a escolha dos quinze oradores (12 candidatos a câmaras, dois a juntas e um a uma Assembleia Municipal) pretende dar visibilidade quer a "candidatos que nunca o foram", quer a outros "mais experientes", bem como a alguns que concorrem "às principais cidades" e também apostar na "diversidade", dando voz a três candidatas mulheres.

A iniciativa do PSD está marcada para as 16:00, no Teatro das Figuras, em Faro, a cerca de 70 quilómetros do Congresso do PS.

Na sessão de encerramento, será feita a apresentação de todos os candidatos ao Algarve (inicialmente prevista para domingo em Albufeira, mas cancelada devido ao internamento do presidente da Câmara local, José Carlos Rolo), antes do discurso final, a cargo de Rui Rio.

Do Algarve, o líder do PSD seguirá na segunda e na terça-feira para o Alentejo e, no dia 01, passará pelo distrito de Lisboa, com iniciativas já confirmadas na Amadora e em Torres Vedras, num périplo que percorrerá todos os distritos de Portugal Continental.

O Fórum Socialismo 2021, a rentrée do Bloco de Esquerda, começa hoje em Braga e termina no domingo em Almada, dividido entre duas cidades devido à pandemia de covid-19.

A menos de um mês das eleições autárquicas, o BE volta a promover a iniciativa que assinala a sua rentrée política, que conta com mais de duas dezenas de painéis.

Autárquicas, enriquecimento injustificado, educação, pandemias, habitação, saúde, questões laborais ou direitos das pessoas com deficiência são alguns dos temas que vão estar em debate ao longo dos dois dias, contando com a intervenção de nomes bloquistas como Pedro Filipe Soares, Francisco Louçã, Mariana Mortágua, Marisa Matias, José Gusmão, José Soeiro, Luís Fazenda ou Fernando Rosas.

O principal momento político será o discurso da coordenadora do BE, Catarina Martins, no domingo, que marca o encerramento do Fórum Socialismo 2021, uma sessão que conta também com a intervenção da candidata bloquista à Câmara de Lisboa, Beatriz Gomes Dias.

Em 2020, devido à pandemia de covid-19, o partido liderado por Catarina Martins cancelou o Fórum Socialismo e substitui-o por quatro iniciativas descentralizadas nos distritos de Viseu, Braga, Setúbal e Porto, que funcionaram como a rentrée bloquista.