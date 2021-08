Confira a classificação do Campeonato de Ralis Coral da Madeira

O piloto Alexandre Camacho lidera o Campeonato de Ralis Coral da Madeira, seguindo-se Pedro Paixão no segundo lugar.

Neste campeonato Miguel Nunes desce para o lugar mais baixo do pódio provisório. Filipe Freitas com o Porsche 997 GT3, fica em terceiro na prova madeirense, recuperando alguma da desvantagem que tinha na tabela pontual.

Em quarto entre os madeirenses, está Rui Jorge Fernandes, que mantém a posição na competição homologada pela FPAK.

João Silva é o quinto piloto local, somou os seus primeiros pontos, enquanto José Camacho, sexto, passa a quinto no campeonato. Sétimo madeirense na estreia do Ford Fiesta R5 MkII, Rui Pinto desce na tabela classificativa e fica na frente de Dinarte Baptsita, oitavo na prova e na temporada, com o Renault Clio R3. Pedro Macedo, em Peugeot 208 R2, e Miguel Andrade, com Renault 5 GT Turbo, fecharam o lote dos dez primeiros classificados regionais.

Classificação