Irão com mais de 500 mortos nas últimas 24 horas

O Irão registou mais de 500 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde de óbitos naquele que é um dos países mais afetados pela pandemia causada pelo novo coronavírus, adiantou a AFP.

Segundo a agência de notícias francesa, que cita o Ministério da Saúde iraniano, o Irão registou 542 mortes e 39.619 novos casos em 24 horas, elevando o número total de mortos para 94.015 e o número de infetados para 4.158.729.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.268.017 mortos em todo o mundo, entre mais de 200,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o último balanço da France-Press com base em dados oficiais.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.457 pessoas e foram registados 984.985 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.