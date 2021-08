Bom dia!

Professores destacados custam 12 milhões. Este é o tema que faz manchete no DIÁRIO deste domingo, onde explicamos que no próximo ano lectivo um total de 434 docentes - o equivalente a 8% do quadro da Secretaria de Educação - vão desempenhar funções fora das escolas.

Metade dos destacamentos é para clubes, associações desportivas e instituições sociais.

Saiba ainda que...

Houve emoção até à última curva. Alexandre Camacho sagrou-se tetra campeão nesta 62.ª edição do Rali Vinho da Madeira. Miguel Nunes liderou mas deu um toque, perdendo o duelo na derradeira Prova Especial de Classificação (PEC). Caso queira recapitular todos os momentos da prova rainha do automobilismo madeirense pode clicar aqui.

Do asfalto para o relvado, o Marítimo perdeu frente ao Sporting de Braga, ontem, por 0-2. Na falta dos pontos ficam os sinais de mudança de uma equipa que mostra mais consistência e soluções para enfrentar a liga que agora começou.

Marítimo perde (0-2) frente ao Sp. Braga O Marítimo perdeu este sábado frente ao Sporting de Braga, por 0-2, nos Barreiros, no jogo que marcou o arranque da campanha verde-rubra e arsenalista na I Liga - versão 2021/2022.

"Interesse público" segura Lei Uber é outra das chamadas de primeira capa, isto porque o Governo travou a providência cautelar interposta no Tribunal Administrativo por empresas que operam com a plataforma de TVDE.

Por fim há mais turistas alemães do que antes da pandemia. Lugares nos aviões crescem 6% este mês, face a Agosto de 2019, embora ontem várias aeronaves tenham divergido de Santa Catarina.

Cinco aviões divergidos devido ao mau tempo Pelo menos cinco aviões foram hoje divergidos para os aeroportos do Porto Santo e de Canárias devido ao mau tempo que se fez sentir em Santa Cruz.

A previsão de temperatura máxima para hoje é de 26ºC, no Funchal.

Já sabe que pode adquirir o seu matutino em qualquer banca, inclusivamente nas lojas DIÁRIO, de segunda a sexta-feira, na Rua Fernão de Ornelas, Rua da Alfândega e Marina Shopping. Ao domingo, como é o caso de hoje, pode sempre optar por comprar num quiosque, bomba de gasolina ou supermercado.

Acompanhe-nos também na TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.

Boas leituras!