Casa do Povo da Quinta Grande promove 'Mostra Regional do Trigo e do Chícharo'

A Casa do Povo da Quinta Grande promove este fim-de-semana a 'Mostra Regional do Trigo e do Chícharo', um certame que visa dinamizar a economia, estimular os agricultores a aumentar as suas produções de trigo e chícharo, valorizando o património gastronómico regional.

Nos dias 31 de Julho, pelas 19 horas e 1 de Agosto, pelas 15 horas a mostra será transmitida em directo do estúdio da Casa do Povo da Quinta Grande ou do carro palco que percorre a freguesia. O objectivo é atrair visitantes através do mundo digital à festa.

Não faltará animação, em directo, com actuações de artistas regionais (conforme cartaz/programa em anexo), entrevistas (presidente da casa do povo, entidades oficiais – regional, municipal e local -, agricultor, técnicos do desenvolvimento rural, germoplasma e nutricionismo) demostrações gastronómicas (culinária e doçaria), paisagens deslumbrantes da freguesia da Quinta Grande e muito mais. Casa do Povo da Quinta Grande

O certame conta com narrativas, entrevistas e apresentação da responsabilidade de Vítor Brites e Sandy Nascimento do canal naminhaterra TV. Apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Banco de Terrenos da RAM, PRODERAM, Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural e Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais.