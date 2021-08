Açores com 17 novos casos de infecção nas últimas 24 horas

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 17 novos casos positivos de covid-19, dos quais 11 em São Miguel, quatro na Terceira, um em São Jorge e um no Pico, indicou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

No boletim diário, aquela entidade contabiliza 90 recuperações nas últimas 24 horas, indicando que estão hoje em vigilância activa 1.313 pessoas.

O arquipélago conta actualmente com 518 casos positivos activos: 370 em São Miguel, 111 na Terceira, 12 em São Jorge, 11 em Santa Maria, sete no Pico, quatro no Faial, dois nas Flores e um na Graciosa.

Hoje, estão internados 14 doentes, sete no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada (com um em Unidade de Cuidados Intensivos - UCI), seis no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo (com um em UCI) e um no Hospital da Horta.

Quanto às 17 novas infecções detectadas, decorrem de 2.215 análises realizadas nos laboratórios de referência da Região e uma em laboratório privado não convencionado.

Em São Miguel, um dos novos casos corresponde a um viajante, residente na freguesia de São Pedro, do concelho de Ponta Delgada, que obteve resultado positivo à chegada.

"Todos os casos restantes correspondem a transmissão comunitária", refere a Autoridade de Saúde.

Por concelhos, a Lagoa regista um novo caso, o de Ponta Delgada quatro, o de Vila Franca do Campo um e o da Ribeira Grande cinco.

Na Terceira, um viajante não residente, na freguesia de Santa Cruz, concelho da Praia da Vitória, obteve resultado positivo, já após ter realizado teste ao 6.º dia de viagem com resultado negativo.

Os restantes casos correspondem a transmissão comunitária.

"Assim, o concelho de Angra do Heroísmo regista dois novos casos e o concelho da Praia da Vitória regista igualmente dois novos casos", descreve a Autoridade.

Em São Jorge, um viajante residente, na freguesia de Santo Amaro, concelho das Velas, realizou viagem interilhas, tendo obtido resultado positivo à chegada.

No Pico, um viajante não residente, na vila e concelho da Madalena, realizou teste por apresentação de sintomatologia, obtendo resultado positivo, acrescenta a autoridade.

Estão activas no arquipélago seis cadeias de transmissão local primária, sendo três no Pico, uma no Faial, uma em São Jorge e uma nas Flores.

Até ao presente foram extintas 219 em todas as ilhas.