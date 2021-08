Escolas recolhem 2 toneladas de lâmpadas, pilhas e equipamentos eléctricos usados

As duas escolas da Região Autónoma da Madeira que participaram na 10.ª edição da campanha ‘Escola Electrão’, a Escola Básica do Estreito de Câmara de Lobos e a Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, recolheram 2.141 quilos de equipamentos eléctricos usados.

Entre Julho de 2020 e Junho de 2021, os dois estabelecimentos de ensino reuniram 1.975 quilos de equipamentos eléctricos, 80 quilos de lâmpadas e 86 quilos de pilhas. Este esforço irá traduzir-se num prémio em dinheiro no valor de 109 euros e num cheque prenda da Rádio Popular de 150 euros.

Os resultados nacionais da recolha de pilhas, lâmpadas e equipamentos eléctricos usados da campanha duplicaram nesta 10.ª edição face ao ano lectivo anterior. No último ano, foi possível reunir um total de 262 toneladas de equipamentos, o que representa um aumento de 110 por cento em relação às 125 toneladas registadas na edição de 2019/2020.

A campanha, que sensibiliza para a necessidade de entregar os equipamentos para reciclagem, dinamizada pelo Electrão – Associação de Gestão de Resíduos, contou nesta edição com 332 escolas inscritas, incluindo estabelecimentos de ensino da Madeira e dos Açores.

“Mesmo com as escolas encerradas durante parte do ano os resultados obtidos superaram as expectativas e vieram provar que os jovens estão particularmente empenhados nesta causa”, sublinha o Director-Geral do Electrão, Pedro Nazareth.

As escolas participantes recebem um incentivo financeiro em função da quantidade recolhida, que corresponde a 50 euros por cada tonelada de lâmpadas e outros equipamentos eléctricos usados e a 75 euros por cada tonelada de pilhas e baterias usadas. Este ano o valor pecuniário global a atribuir ascende a 13.260 euros.

Serão também distribuídos cheques-prenda da Rádio Popular no valor de 12.450 euros. Estes prémios são atribuídos com base num sistema de pontos, em função da quantidade de resíduos recolhida pela escola e da pontuação obtida no Quiz Electrão, um jogo digital que permite envolver os alunos em temas essenciais, como a reciclagem e valorização de resíduos. O desafio Repórter Electrão, outra das iniciativas promovida no âmbito da campanha, também dá direito a prémios a atribuir às equipas vencedoras.

A ‘Escola Electrão’ tem como objectivo o envolvimento de professores, alunos, funcionários, pais e comunidade em geral no grande desígnio da reciclagem. A campanha já permitiu, em dez edições, a recolha de cerca de mais de seis mil toneladas de resíduos nas escolas aderentes.