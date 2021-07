Crescimento do PIB nacional no 2.° trimestre dá alento à economia

O crescimento extraordinário de 15,5% do PIB português no 2.° trimestre de 2021 face ao trimestre homólogo é um valor recorde, sendo que o aumento face aos primeiros três meses do ano em curso também não fica mal na fotografia, com +4,9%, segundo dados do INE divulgados está sexta-feira.

Segundo o ministro da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, estes números revelam que apesar de estes números compararem com um período bastante deprimido da economia nacional e um 1.° trimestre com medidas de restrição, são os maiores da Zona Euro, dos que já foram conhecidos, e o dobro da média da União Europeia.

Para o governante a economia recuperou muito bem e as empresas portuguesas conseguiram responder à procura e isso coloca Portugal com boas hipótese de atingir o patamar previsto pelo Banco de Portugal, que seria terminar 2021 com crescimento da economia nacional de mais quase 5%.

Os números de população empregada, deixam boas perspectivas para que a economia nacional recupere do "impacto violentíssimo" que a pandemia teve nas empresas, disse, esperando continuar a ver a aceleração da economia portuguesa até ao final do ano, mediante a redução das medidas de mitigação da progressão do vírus. Pedro Siza Vieira destacou a protecção do emprego como ponto crucial para estes números, nomeadamente com o crescimento das exportações verificada neste período.

O ministro falava à comunicação social à margem de mais uma visita a uma empresa exportadora da Madeira, a Vinhos Barbeito.