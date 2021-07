Junta de Freguesia de São Gonçalo entrega quadros interactivos à escola

A Junta de Freguesia de São Gonçalo entregou esta quinta-feira, 29 de Julho, dois quadros interactivos à Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche de São Gonçalo.

Em comunicado envaido à comunicação social, a Junta de Freguesia explica a iniciativa que visa dotar o estabelecimento escolar "das tecnologias mais avançadas a este nível, para que possa ter as ferramentas mais indicadas para a modernização e qualidade do ensino". Desta forma, explica Paulo Bruno Ferreira, as crianças da freguesia que frequentam aquela escola podem também beneficiar destes equipamentos que conferem uma outra dinâmica ao processo de ensino-aprendizagem.

O presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo destaca o facto de ser a autarquia local a proceder à aquisição dos quadros interactivos, vindo, desta forma, substituir a "Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, que é a entidade que deveria equipar as escolas com estes equipamentos".

De acordo com Paulo Bruno Ferreira, este acto mostra a preocupação da Junta de Freguesia de São Gonçalo com a qualificação da população, investindo, neste caso, nas camadas mais jovens.