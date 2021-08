Escola da Calheta realiza espectáculo

Pelo 9.º ano consecutivo, o núcleo de Actividades Rítmicas Expressivas (ARE), inserido no Projecto do Desporto Escolar da Escola Básica e Secundária c/PE (EBSPE) da Calheta, realiza, nos dias 6 (às 21h30) e 7 (às 18h e 21h30) de Agosto, no Centro de Congressos da Madeira, um espectáculo de divulgação da modalidade junto da comunidade e, simultaneamente apresenta o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo.

O 'IX Sarau de Ginástica' tem como temática os direitos da criança, neste ano em que se assinalam os 30 anos da adopção da convenção por Portugal e o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, tendo como título 'Ninguém me cala – Só podemos fazer valer os nossos direitos, quando os conhecemos', numa adaptação livre do conto infantil 'Uma Aventura na Terra dos Direitos', da autoria de Paula Guimarães, em resposta a um desafio lançado pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Calheta, no âmbito do seu projecto 'A Viagem dos Direitos'.