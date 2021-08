Arranque da I Liga com o campeão Sporting a receber o regressado Vizela

A edição 2021/22 da I Liga de futebol arranca sexta-feira com o campeão Sporting a receber o Vizela, numa ronda em que FC Porto defronta em casa o Belenenses SAD e o Benfica viaja até Moreira de Cónegos.

O campeonato começa precisamente no Estádio José Alvalade, com o Sporting a iniciar em casa a defesa do título e a apadrinhar o regresso do Vizela ao primeiro escalão, após 36 anos de ausência, com público nas bancadas.

Na primeira jornada da I Liga será permitida a presença até 33% da lotação máxima de cada estádio, situação inédita no campeonato desde o aparecimento da pandemia da covid-19 em março de 2020 e que levou a um longo período de jogos disputados à porta fechada.

No sábado, no 'intervalo' da eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões com o Spartak Moscovo, o Benfica atua na casa do Moreirense e, no dia seguinte, é a vez do FC Porto dar início à sua campanha perante o Belenenses SAD, no Estádio do Dragão.

O Sporting de Braga, que nos últimos anos tem aparecido entre os 'três grandes', viaja para a Madeira logo na estreia, para defrontar o Marítimo.

Após começar a temporada com a conquista da Supertaça, e uma boa exibição perante o Sporting de Braga (2-1), o Sporting, que pela primeira vez em 20 anos terá o símbolo de campeão nacional estampado nas camisolas, recebe praticamente na máxima força o Vizela, com Pedro Porro a ser o único ausente, por lesão.

Ricardo Esgaio, de regresso ao seu clube de formação, é o suplente natural do espanhol, que deverá falhar também as próximas rondas.

O técnico Rúben Amorim vai começar a defesa do campeonato com uma equipa que sofreu poucas alterações em comparação à última época, com João Mário a ser, até agora, o único dos habituais titulares que abandonou o clube, tendo assinado pelo rival Benfica.

Por seu lado, o Vizela jogou pela última vez em Alvalade em 2006, numa eliminatória da Taça de Portugal, em que até deu boa réplica, mas acabou por perder por 2-1.

O pontapé de saída da nova edição da I Liga até agendado para as 20:15.

No sábado, já depois do duelo entre Arouca e Estoril Praia, as outras duas equipas que estão de regresso ao primeiro escalão, o Benfica defronta o Moreirense, num dos terrenos em que deixou fugir pontos na última época (1-1).

Caras novas, como o médio francês Meité e avançado ucraniano Yaremchuk, deverão fazer a sua estreia absoluta na I Liga portuguesa, com Jorge Jesus a poder também lançar Gil Dias (ex-Famalicão), João Mário (ex-Sporting) e Rodrigo Pinho (Marítimo), igualmente contratações para esta temporada.

Poucas horas depois, e após o desaire na Supertaça, é a vez do Sporting de Braga iniciar o campeonato e logo na casa do Marítimo, num estádio de má memória recente, com apenas uma vitória nas últimas cinco deslocações.

Depois de ter sido destronado pelo Sporting em 2020/21, o FC Porto arranca a nova temporada com a receção ao Belenenses SAD, com os 'dragões', tal como acontece com os 'leões', a apresentarem, por enquanto, poucas alterações nos respetivos planteis.

Sérgio Conceição perdeu o avançado maliano Marega, mas conta agora com o extremo brasileiro Pepê (ex-Grémio) e com o defesa central Fábio Cardoso (ex-Santa Clara), tendo feito regressar Vitinha e Bruno Costa.

Corona, uma das principais figuras da época transata, esteve ao serviço do México na Taça de Ouro e vai falhar as primeiras rondas da I Liga.

A jornada de arranque termina na segunda-feira, com o embate entre Gil Vicente e Boavista, em Barcelos.

Programa da 1.ª jornada:

- Sexta-feira, 06 ago:

Sporting -- Vizela, 20:15

- Sábado, 07 ago:

Arouca -- Estoril Praia, 15:30

Moreirense -- Benfica, 18:00

Marítimo -- Sporting de Braga, 20:30

- Domingo, 08 ago:

Vitória de Guimarães -- Portimonense, 15:30

Tondela -- Santa Clara, 15:30

FC Porto -- Belenenses SAD, 18:00

Paços de Ferreira --Famalicão, 20:30

- Segunda-feira, 09 ago:

Gil Vicente -- Boavista, 20:15