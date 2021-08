Sporting regressou aos treinos com titulares "em recuperação"

O Sporting regressou hoje aos treinos na Academia de Alcochete, numa sessão em que os titulares no sábado, na vitória da Supertaça Cândido de Oliveira de futebol, foram poupados, com exceção ao guarda-redes António Adán.

O treinador Rúben Amorim deixou os titulares do jogo, que os 'leões' venceram por 2-1, em "treino de recuperação", mas o guarda-redes espanhol treinou no relvado com os restantes elementos do plantel.

Fora das opções continuou o lateral direito espanhol Pedro Porro, ainda a recuperar de uma luxação da articulação tíbioperoneal superior do joelho direito e que prossegue "tratamento".

Os campeões nacionais folgam na segunda-feira e regressam ao trabalho apenas na terça, na preparação da primeira jornada da I Liga de futebol, com a receção na sexta-feira ao PROMOVIDO Vizela (20:15).