Itália com mais 6.600 novos casos enquanto cresce pressão hospitalar

A Itália registou hoje 6.596 novos casos de covid-19 e 21 mortes, anunciou o Ministério da Saúde italiano, numa altura em que cresce a pressão hospitalar no país, com mais de uma centena de internamentos.

O número total de contágios desde fevereiro de 2020 eleva-se a 4.369.964, enquanto o de mortes ascende a 128.115.

O aumento de novos casos de infeção continua nessa mesma tendência e hoje contabilizaram-se mais 900 casos do que no mesmo dia da semana passada.

A pressão hospitalar continua a crescer e atualmente há 260 pessoas em unidades de cuidados intensivos, mais duas do que terça-feira, enquanto 2.309 estão internados nos hospitais, mais 113 do que no dia anterior.

A Itália administrou 69,86 milhões de vacinas e mais de 33,3 milhões de pessoas já receberam as duas doses, o equivalente a 61,69% da população com mais de 12 anos.

A única medida restritiva em vigor é a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços fechados.

No entanto, a partir de sexta-feira também será obrigatória a apresentação de um passe sanitário para o acesso a algumas atividades de lazer, como espetáculos, museus ou dentro de bares e restaurantes.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.247.231 mortos em todo o mundo, entre mais de 199,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o balanço da AFP com base em dados oficiais.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.