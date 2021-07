Itália regista 4.522 novos casos

A Itália somou 4.522 novos casos de covid-19 e 24 mortes nas últimas 24 horas, indicou hoje o Ministério da Saúde italiano, mostrando que o número de infeções mantém a tendência de aumento no país.

Os mais de 4.500 contágios registados desde segunda-feira representam um aumento de quase 1.000 casos em relação aos valores registados no mesmo período da semana passada, 3.558.

Com estes dados, o número total de infeções no país subiu para 4.325.046 desde fevereiro de 2020, enquanto o número de óbitos é de 127.995.

Atualmente, 189 pacientes estão internados em unidades de cuidados intensivos, mais sete do que na segunda---feira, enquanto 1.611 estão hospitalizados, mais 99.

No total, já foram administradas 65.887.953 vacinas e 30.558.065 pessoas estão totalmente imunizadas, o equivalente a 56,58% da população com mais de 12 anos.

Atualmente, vigora apenas a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços fechados, mas a partir de 05 de agosto será obrigatória a apresentação de um certificado sanitário antes de entrar em bares, restaurantes, ginásios e grandes eventos, entre outros locais.

O Governo italiano está a estudar outras medidas de contenção contra o vírus, como por exemplo, tornar a vacinação obrigatória para os professores no próximo ano letivo.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.169.966 mortos em todo o mundo, entre mais de 194,6 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.