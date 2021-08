Aviões dos EUA e afegãos atingem zonas controladas pelos talibãs

Aviões dos EUA e Afeganistão atacaram zonas controladas pelos talibãs durante a noite na província de Helmand, para retirar os insurgentes após a ocupação por estes de grande parte da capital provincial de Lashkar Gah, afirmaram hoje as autoridades.

A ONU e a organização não-governamental Human Rights Watch pediram a ambos os lados para terem o cuidado de evitar vítimas civis enquanto o conflito continua.

Os talibãs empreenderam uma forte investida nos últimos meses com o anúncio da retirada das forças norte-americanas e da NATO do país dilacerado pela guerra.

Os insurgentes ocuparam grandes áreas rurais e direcionam as ações armadas contra os grandes centros urbanos.

Ghulam Wali Afghan, um deputado de Helmand, contou à Associated Press relatos de familiares e colegas sobre corpos nas ruas e residentes escondidos dentro de casas, com medo de se aventurarem para recolher os mortos.

Após uma noite de pesados ataques aéreos, o Ministério da Defesa disse hoje que os talibãs sofreram perdas pesadas em Lashkar Gah, embora não fosse possível confirmar essa declaração, já que o porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, negou essas baixas.

As autoridades não revelaram se as forças afegãs retomaram o controlo do território, depois de na terça-feira residentes e fontes oficiais terem dito que os talibãs ocupam nove dos 10 distritos da cidade.

A queda de Lashkar Gah seria um importante ponto de viragem na ofensiva dos insurgentes e seria também a primeira capital provincial que capturariam em vários anos.

Hoje, o chefe do hospital da província, Sher Ali Shakir, pediu às pessoas para permanecerem em casa, acrescentando que nas 24 últimas 24 horas pelo menos sete civis foram mortos e 101 ficaram feridos, a maioria com ferimentos de balas.

Os ataques aéreos de terça-feira e as contínuas batalhas nas ruas em Lashkar Gah destruíram várias casas e mercados, levando o chefe do conselho provincial de Helmand, Attaullah Afghan, a acusar os dois lados de ignorarem a segurança dos civis.

Na terça-feira, o comandante das forças afegãs em Helmand, o general Sami Sadat, fez um apelo dramático para as pessoas saírem dos bairros capturados pelos talibãs, pedindo desculpa aos moradores pelas dificuldades que estão a passar, através de uma mensagem de áudio partilhada com jornalistas.

"Não vamos deixar nenhum talibã vivo. Sei que é difícil, mas fazemos isto pelo vosso futuro. Perdoem-nos se estiverem desalojados por alguns dias, por favor, evacuem [os bairros] o mais rápido possível", apelou Saidat.

Lashkar Gah é uma das três capitais de província cercadas pelos talibãs enquanto intensificam o ataque às forças do governo.

A pressão sobre as cidades veio depois de os insurgentes terem passado a controlar dezenas de distritos em todo o país, muitos em áreas remotas e rurais, pouco povoadas.

Tal como Lashkar Gah, também as capitais das províncias de Herat e Kandahar estão sob ataque.