Rali Vinho Madeira homenageia seis figuras

Será está quinta-feira, dia 5 de Agosto, no final da apresentação dos pilotos e desfile das viaturas no podium instalado na Praça do Povo que a organização do Rali Vinho Madeira irá prestar tributo póstumo a seis figuras ligadas ao evento.

"O fotógrafo amador e aficionado do automobilismo, Filipe Ferraz, o antigo co-piloto Duarte Coelho, o Observador da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting – FPAK, Claudino Romeiro , Noel Deberdt, organizador do Ieper Rally na Bélgica, o saudoso piloto madeirense Janica Clemente e Joaquim Sá e Sousa, que por sinal acompanhou Janica em alguns ralis, passando mais tarde a integrar várias Comissões Organizadoras do RVM, são os seis homenageados postumamente, na cerimónia pública da próxima quinta-feira", adianta a organização do RVM na sua página oficial da internet.

O escultor Ricardo Veloza, criou de propósito para assinalar o evento uma peça de arte que nas suas palavras "representa uma homenagem à vida e não à morte".

Nas peças estão representadas as individualidades de cada pessoa alvo deste tributo do Rali Vinho Madeira.

Na memória descritiva que fez à sua obra, o escultor Ricardo Veloza, fala-nos numa peça que "consiste num plano de ferro, com orifício por onde passa uma fita em metal revestida em folha de ouro, representando a vida, enquanto o elemento em dourado representa a passagem para o outro lado. “O orifício altera conforme o tempo que passaram pela vida. Conforme a idade, o orifício fica no topo do plano, enquanto para os que faleceram mais jovens o orifício fica mais em baixo".